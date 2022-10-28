Snap加入反「元」大軍：元宇宙係垃圾

近期各種科技新勢力湧現，當中絲絲最唔明嘅，就莫過於「元宇宙」啦！同絲絲一樣對元宇宙嗤之以鼻嘅，仲有通訊軟件Snapchat嘅創始人兼CEO(行政總裁)Evan Spiegel，佢話元宇宙係「活在電腦中」，「當你經歷漫長嘅一天，收工返到屋企，我最唔想做嘅就係開電腦入去元宇宙度生活」。

Meta(前稱Facebook)創始人朱克伯格係元宇宙忠實粉絲，已經使咗150億美金，認為終有一天元宇宙將會成為人類嘅未來。至於啲錢使喺邊？Meta主要投資於虛擬實境(VR)，但Snap(Snapchat母公司)一直傾向於擴增實境(AR)。Spiegel睇法係，AR技術更加畀到人一種身臨其境嘅感覺。舊年，Snap就發布佢第一款AR眼鏡Spectacles。

蘋果公司(Apple Inc.)CEO Tim Cook都唔睇好元宇宙，最新仲有微軟遊戲部門CEO抨擊朱克伯格嘅元宇宙概念，直指係「製作好差嘅電子遊戲」。咁又係，去到元宇宙賣地網一睇又真係幾似80年代紅白機遊戲。不過咁，我哋唔理解啫，大把企業去「元宇宙」買地插旗，搶食科技頭啖湯。