國際清算行：全球外匯交易量創新高　人民幣增長最勁…

國際清算銀行的數據顯示，隨着市場波動加劇，全球外匯市場的交易量升至創紀錄高位。該行今日公布三年一次的調查，顯示4月份匯市日均交易量達到7.5萬億美元，較2019年同月增長14%。相比之下，2019年公布的增速為30%，2016年則是下降5%。

數據顯示，交易商之間的日均交易量為3.5萬億美元，佔全球的46%，高於三年前的38%。相比之下，與「其他金融機構」(包括非報告銀行、對沖基金和機構投資者在內的一群客戶)的交易所佔市場佔有率從55%降至48%。

該行表示，美元繼續佔據主導地位，佔所有外匯交易的大約88%，過去十年幾乎沒有變化；歐元佔比從三年前的32%降至大約31%。人民幣交易增長最多，佔7%的市場佔有率，成為第5大交易貨幣，高於2019年的第8位。

在外匯工具中，掉期佔比繼續上升，佔總成交額的51%，高於2019年的49%；現匯佔比從30%降至28%；遠期交易持平於15%。

國際清算銀行的調查涵蓋全球1,200多家銀行和其他交易商。俄羅斯的交易被排除在外(2019年的全球佔比不到1%)，而杜拜的交易首次被納入。