道指升194點　油價漲1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報110.56；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報7.2526；美元兌日圓處146.19；歐元報0.9967，英鎊報1.1568。金價處1,662.81美元。布油報94.73美元，紐油報88.55美元。比特幣跌2%，報2.02萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水40點。

●道指收報32,033點，升194點或0.61%；標指收報3,807點，跌23點或0.61%；納指收報10,792點，跌178點或1.63%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報15,336點，跌91點或0.59%。

●即月恒生指數夜期收報15,430點，跌37點，高水2點，成交14,350張。

●紐約期油收報每桶89.08美元，升1.17美元或1.33%；布蘭特期油收報每桶96.96美元，升1.27美元或1.33%。

●紐約期金收報每安士1,665.6美元，跌3.6美元或0.2%。

●英國富時100指數收報7,073點，升17點或0.25%；德國DAX指數收報13,211點，升15點或0.12%；法國CAC指數收報6,244點，跌32點或0.51%。

●蘋果公司公布，截至9月底止季度收入達到破紀錄的901.5億美元，高過市場預期。

●日本10月東京CPI按年升3.5%，高過預期。

●美國第三季GDP增長2.6%，勝預期。

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