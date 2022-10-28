油價飆升贏家　兩桶油上季勁賺747億人幣

截至9月底止季度，中石油收入按年增長22.96%至8,407.8億元，創歷史新高，主要是銷售(油站)業務收入按年增加24.94%帶動，惟更多是由成品油漲價帶動，該業務上季錄得經營虧損12.8億元，按年及按季俱盈轉虧，一大原因是銷量下降，其中汽油按年減少15.93%，成品油毛利亦有所收窄。

●天然氣產量難滿足需求

剛更名為「煉油化工和新材料」的「煉油與化工」業務，經營溢利亦飽受內地經濟欠佳影響，其中，化工業務收入按年倒退3.15%至778.18億元，連續3季經營溢利錄按年顯著下跌後，上季經營虧損3.09億元，為2020年首季後首次，煉油業務亦見經營溢利按年倒退60.85%至26.14億元。

不過，改名做「油氣和新能源」的「勘探與生產」業務，期內收入按年增長25.21%至356.21億元，經營溢利亦按年大增1.05倍至564.78億元，抵銷下游煉化及分銷業務盈利疲弱的影響，支撐起全個集團的經營溢利。

該企油氣產量持續增加，首3季原油產量按年微增2.21%至6.77億桶，可銷售天然氣產量按年增長5%至逾3.44萬億立方英尺，可惜後者始終難滿足全國所需，進口天然氣成本上漲拖累天然氣銷售業務經營溢利在撇除管道相關收益後，按年倒退逾15%。

油氣價格上漲到中石油是把雙刃劍，沒有下游業務的中海油受惠更多，該企上季純利368.81億元，按年跳升89.06%，期內主要收入來源的石油液體銷售按年增長54.94%至786.86億元，天然氣銷售則按年增長45.16%至105.2億元。

●無意減產加強成本控制

首席財務官謝尉志指，戰事和石油輸出國組織(OPEC)減產影響原油供應，經濟前景低迷下亦拖累原油需求，惟集團無意減產，將致力加強成本控制，使公司低油價下仍能生存，透露首3季每桶油當量主要成本僅30.29美元。

他坦言，目前國際天然氣市場不確定因素多，預期供應趨緊仍是全球大趨勢，作為油氣生產商，將做好自身工作，確保油田發揮最大產能。公司已為冬季用氣高峰期作好充分準備，可保障供應，南海、東海及渤海的油田已提前做好維修保養，確保設備正常運行。

另有傳中海油擬出售英國北海的油田資產，謝尉志強調，有意收購公司旗下資產的不止一家，惟公司將繼續堅持全球布局及勘探，不會把業務局限某一局域，亦無意退出任何區域，同時不斷尋找及優化油氣資產組合，以符合公司技術強項和管理特色。不過，「若出現賣家出資比自身經營效果更好，且價格合適並符合股東利益，公司不排除任何選項」。