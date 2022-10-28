Apple上季收入901億美元破紀錄　Mac機銷售勝預期

蘋果公司(Apple Inc.)公布截至9月24日止財年第四季度業績，總收入達破紀錄的901.46億美元，按年升8.14%，超過預期的889億美元，行政總裁庫克表示，若非受制強美元，增長會達雙位數，其中產品銷售收入709.58億美元；純利207.21億美元，按年升0.82%，每股盈利1.29美元，超過預期的1.27美元。毛利率42.3%，勝預期的42.1%。

Apple周四收報144.8美元，下跌3.05%，盤後交易時段曾升1%。

收入分類方面，iPhone銷售收入426.26億美元，增長9.66%，低過預期的432.1億美元，Mac機收入增長25.38%至115.08億美元，超過預期的93.6億美元；iPad收入繼續下跌13.06%至71.74億美元，低過預期的79.4億美元；穿戴設備增長9.84%至96.5億美元，勝預期的91.7億美元。服務收入增4.98%至191.88億美元，遜預期的201億美元。

地區收入分面，大中華區收入上升6.22%至154.7億美元，美洲收入上升8.11%至398.08億美元，歐洲收入上升9.62%至227.95億美元，但日本收入下跌4.85%至57億美元。亞太區其他地方增長22.74%至63.73億美元。

庫克指出，儘管有迹象表明其他智能手機公司正努力應對近期需求下降，蘋果在手機銷售方面的表現強勁，由Android轉陣營的人亦增加。並指高端手機iPhone 14 Pro供應有限。整體收入受強美元影響，同時亦會放慢招聘步伐。