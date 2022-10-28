溫灼培：兩大因素推動日圓貶勢

美國聯邦儲備基金利率現高企3至3.25厘範圍，是自2008年以來最高，並且似有進一步上升空間；相反，日本息率卻只有負0.1厘，而日本央行更多次表示無加息意向。這個息率差異，正是現今市場普遍用以解釋日圓弱的主因。

息差肯定是拖累日圓匯價的一個重要因素，但除此以外，貿易變化亦是現今推低日圓匯率的一個重要因素。從日本近期公布的9月份貿易數字顯示，其赤字擴大至兩萬億日圓，並成為了連續第14個月出現貿易赤字。

事實上，日本現今的出口已今非昔比，不少已被中國及南韓所取代，其所剩餘的最強出口便是汽車，但最近日本汽車出口市場也被中國所蠶食。加上日本跟從西方制裁俄羅斯，使日本失去俄羅斯的便宜能源供應，日本的貿易便一直轉差，就是日圓跌至32年低位的150兌一美元水平，也見不到其貿易有改善情況。

回顧自90年代日本泡沫經濟爆破後，日本內部經濟便轉弱，靠的主要是貿易支撐。現在日本貿易也轉差，解釋了日圓一直尋底的原因。日本近月雖積極干預日圓弱勢，但相信難力敵市場力量，料再次跌穿150水平只是時間問題，一旦跌破，下一目標將是155。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培