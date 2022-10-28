施羅德投資：新興市場蘊藏低碳大商機

運輸業是全球溫室氣體排放量最多的行業之一，其排放量約佔全球每年總排放量的20%。若要達成淨零排放目標，為該行業減碳無疑是勢在必行。在許多新興市場中，由運輸業產生的溫室氣體增長比起經濟增長的步伐還要快。例如在1990至2018年間，尼日利亞的運輸業溫室氣體排放量增長相當於該國國內生產總值(GDP)增長的兩倍，同樣的數字，在尼泊爾更高達6倍。

隨着世界各地實施更積極的政策及制訂更進取的減碳目標，現時已有愈來愈多政府為減碳注入新動力，將有助為減碳之路消除不少障礙，並可望為新興市場基建投資者帶來龐大機遇。若要將每年為達致淨零排放目標的投資金額，從2020年代初的3,900億美元，增加3倍至2030年的1.2萬億美元，動用私募資金將是關鍵。

在提升能源效益、使用低碳燃料、控制運輸需求，以及電氣化這四大減碳驅動因素當中，電氣化可謂是目前投資機會最豐富的領域。

在東盟國家，運輸電氣化愈來愈受關注。隨着電動車在汽車業的接受程度日漸提高，製造商的參與度亦在上升。泰國是在東南亞其中一個較為領先的電動車市場，當地已為製造約120萬輛電動車及建設690座充電站定下發展路徑圖。汽車製造商除了製造電動車，還展現出對建設必要的充電基建設施的興趣，而越南的VinFast便是其中一例。

此外，東南亞勢將成為環球電池製造的重鎮。泰國投資促進委員會已審批通過泰國當地10個電池製造項目，相當於每年50萬組汽車電池的產能，而兩個充電站製造項目每年亦將可製造4,400座充電站。

印尼政府正計劃設立國有電池控股公司，藉此每年生產8至10吉瓦時(GWh)的電池。印尼擁有豐富的鎳儲備資源，而這種金屬是電動汽車電池的主要元件，正好為該國涉足電池製造領域打下強心針。

另一方面，與低碳燃料相關的投資機遇正在崛起，但能夠為廣泛使用低碳燃料提供支持的基建設施仍有待發展。氫氣、氨、甲醇和液化甲烷均需要對發動機和燃料儲存系統進行改造，若要可持續氫氣成為可行的減碳方案，整個供應鏈都需要優化成本，而安全性亦需要改善。雖然低碳燃料並非能夠在短時間內奏效的解決方案，但它們具備顯著的減碳潛力，而且蘊藏不少中長期的投資機遇。

日本正計劃建造一個包括澳洲及汶萊在內的氫氣網絡，並以在2030年左右實現每年進口30萬噸氫氣為目標。這3個國家一直致力降低氫氣的成本，提升該燃料相對化石燃料的競爭力，以為減低碳足迹締造有利條件。隨着零碳轉型的步伐加快，它愈來愈有可能成為一個劃時代的投資機會。