黃詠欣：銀主盤買家要注意甚麼？

近日「銀主盤」存量上升，突破200個，為金融海嘯以來最高。不過，不少人信奉有危便有機，部分銀主盤開價相較市價低約30%，因此拍賣會向來吸引不少準業主「撈筍盤」，這類單位申請按揭要注意甚麼？

市面上的「銀主盤」，基本上可分兩大類，分別為「銀行銀主盤」及「財仔銀主盤」，銀行的「銀主盤」多數較簡單，買入後普遍做按揭都無阻礙，但對於「財仔銀主盤」，部分銀行不接受這類物業按揭申請。

只要銀行接納「銀主盤」的按揭申請，一般批出的貸款年期及息率會與普遍的二手樓按揭相近，最長可以做到30年，按揭息率也不會特別高。不過，在買入前有幾點要留意，首先普遍「銀主盤」是「必買必賣」合約，因此買入前一定要查冊，了解單位有否官司紀錄及有多少項押記，也要了解物業有否潛建、非法改動及未解除的物業令等。同時亦要注意樓契是否齊全及查問清楚單位是否「凶宅」，如有以上情況，銀行有可能不批出按揭，到時買家或要「抬錢」全數付清款項。

另外，「銀主盤」與二手樓買賣有不同，買二手樓時一般會先簽署「臨時買賣合約」，14日後才再簽「正式買賣合約」；但如若是投得「銀主盤」，買家就要即時支付樓價的10%做訂金，及簽署「正式買賣合約」，普遍於45日後正式成交，所以「銀主盤」買家申請按揭時間較二手樓短。可是買入「銀主盤」一般樓價有較大幅的折讓，若買入價較市價低20%以上，銀行或會懷疑單位曾有特別「事故」等，審批按揭時較審慎，需時亦會較長，因此買入銀主盤後要立即申請按揭，不宜拖延。

最後要留意，買入銀主盤除了要考慮樓價及是否能取得按揭外，還要留意會否有「手尾」跟，不少銀主盤的原業主有多於一個債項，即使單位已經易手，仍有可能會有追數公司上門。建議入手前先諮詢專業意見，以及在律師協助下將所有欠款及問題列明並計算清楚，以免招致不必要的損失。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣