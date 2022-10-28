姚浩然：港股萬五關不宜再失　石油股具防守力

摩根士丹利下調恒指明年中目標，基本情境由19,400點降至16,900點，最悲觀睇12,200點。亨達財富管理董事總經理姚浩然指出，港股近期大跌，主要由於內房債務危機仍未解決，內地清零政策亦未放鬆，拖累內地以至香港經濟增長，甚至引發市場對大中華區發展前景的憂慮。另外，美元匯價強勢，港元與美元掛鈎，變相港股資產價格向下調整。不過，他預期在聯儲局加息步伐放慢下，美元明年有望見頂回落，屆時人民幣喘穩，對港股有一定支持。走勢上，恒指近日在15,000點心理關口見支持，一旦跌穿該水平，相信要下試14,000點。

美國龍頭科技股Meta、蘋果公司、亞馬遜等季度業績令人失望。姚認為主要由於在美元及美債強勢下，對環球科技股造成一定拋售壓力，加上盈利增長動力減慢，相信第四季股價仍然偏弱，暫時未是吸納時機，待明年第二季再買未遲。相反現時可留意美股市場的旅遊相關股、晶片股及油田服務股。