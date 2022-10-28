【高盛推介】比亞迪業績前受壓　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份將於周五(28日)公布業績，日前曾發盈喜，料今年首3季度，歸屬股東淨利潤介乎91億至95億元人民幣，按年增長272%至288%；淨利潤介乎55億至59億元人民幣，按年增長333%至365%。

比亞迪周五業績前受壓下跌，最低見176.5港元，創半年新低。現報173.9元，跌約5.4%。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五(21日)至本周三(26日)皆錄得資金流入，合共約1,020萬元後，周四(27日)獲資金轉向沽出。淡倉於本周三及本周四共錄得約460萬元資金流入。

比迪購24528，行使價230元，2023年3月8日到期，實際槓桿6.4倍，貼價。

比迪購24653，行使價180.1元，2023年12月20日到期，實際槓桿2.5倍，長年期兼全場最貼價。

比迪牛60197，收回價160元，行使價156元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。

比迪熊55950，收回價200元，行使價204元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，高槓桿近熊。

贛鋒購25629，行使價66.66元，2023年5月25日到期，實際槓桿3.9倍，中期、低街貨。

贛鋒購24846，行使價76元，2023年2月21日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。