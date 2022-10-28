【高盛推介】比亞迪業績前受壓 兩手準備部署
2022年10月28日 10:49
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份將於周五(28日)公布業績，日前曾發盈喜，料今年首3季度，歸屬股東淨利潤介乎91億至95億元人民幣，按年增長272%至288%；淨利潤介乎55億至59億元人民幣，按年增長333%至365%。
比亞迪周五業績前受壓下跌，最低見176.5港元，創半年新低。現報173.9元，跌約5.4%。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五(21日)至本周三(26日)皆錄得資金流入，合共約1,020萬元後，周四(27日)獲資金轉向沽出。淡倉於本周三及本周四共錄得約460萬元資金流入。
比迪購24528，行使價230元，2023年3月8日到期，實際槓桿6.4倍，貼價。
比迪購24653，行使價180.1元，2023年12月20日到期，實際槓桿2.5倍，長年期兼全場最貼價。
比迪牛60197，收回價160元，行使價156元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。
比迪熊55950，收回價200元，行使價204元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，高槓桿近熊。
贛鋒購25629，行使價66.66元，2023年5月25日到期，實際槓桿3.9倍，中期、低街貨。
贛鋒購24846，行使價76元，2023年2月21日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿。
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