【高盛推介】騰訊回調　北水連日趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股本周一(24日)受壓急挫，周二(25日)走勢靠穩後連彈3日，周五(28日)早段回吐走低，最低見203.2港元。現報204元，跌約4.3%。騰訊將於下月中公布今年第三季業績，有券商料騰訊今年第三季毛利率將按季保持穩定在43%；期內國際財務報告準則純利達237億元人民幣，按年跌40%。該行維持對騰訊「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，早前騰訊好倉獲資金積極吸納，上周四(20日)至本周二皆錄得資金流入，合共約1.12億元，本周三(26日)及周四(27日)則見資金轉向沽出止賺，周五早段再度見資金積極流入好倉部署。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約470萬元。

觀察港股通資金流向，則見北水連日吸納騰訊，當中周四錄得約9.8億元資金淨買入。

騰訊購27365，行使價267.2元，2023年6月21日到期，實際槓桿5倍，貼價、低街貨。

騰訊購26781，行使價290.2元，2023年4月17日到期，實際槓桿6.8倍，熱門中期條款。

騰訊購26539，行使價280元，2023年3月24日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿、貼價中年期。

騰訊牛53597，收回價190元，行使價187.2元，換股比率500，實際槓桿11.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊熊55952，收回價220元，行使價223元，換股比率500，實際槓桿10.0倍，市場上首三高槓桿之一貼熊。

騰訊沽26688，行使價223.68元，2023年6月13日到期，實際槓桿2.8倍，貼價。

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