港交所推國際碳市場Core Climate助全球淨零轉型

Core Climate支持市場進行高效和透明的碳信用產品和工具的交易，協助推動全球淨零轉型。Core Climate平台參與者可透過平台獲取產品信息、持有、交易、交收及註銷自願碳信用產品。新推出的碳市場反映港交所銳意建立本地的碳交易社群和生態圈，提供一站式交易、託管及交收服務。

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，應對氣候危機是這一代最迫切的議題，他們必須果斷採取行動，加強地區和國際合作，資本市場在其中發揮極其重要的作用。作為連接全球東西方的超級聯繫人，港交所能利用自身獨特優勢，建立充滿活力和可持續發展的自願碳市場，將應對氣候行動的不同理念及資本匯聚在一起，促進交流和對話。Core Climate的推出將進一步鞏固港交所支持全球過渡至低碳經濟的承諾，建設可持續未來。

Core Climate上的碳信用產品來自全球各地經國際認證的碳項目，包括碳避免、減碳及碳消除項目。所有於Core Climate上市的項目均經認證及符合國際標準，例如Verra的核證減排標準VCS(Verified Carbon Standard)。

港交所致力將Core Climate發展成綜合碳市場，滿足整個價值鏈內的市場參與者及項目擁有人的需求。

港交所市場聯席主管蘇盈盈表示，他們相信Core Climate會發展成為重要的基礎設施。作為他們與國際緊密聯繫的生態圈之一，Core Climate為新氣候項目、技術及業務模式配對資金。平台將有助加快全球過渡至淨零排放的進程，為新世代建設可持續未來。她衷心感謝香港國際碳市場委員會所有成員機構為他們提供寶貴的意見、指引和支持，協助Core Climate面世。他們期待繼續與大家攜手向淨零目標邁進。

港交所指，Core Climate是其最新的可持續發展舉措，是實現低碳經濟的長遠策略的其中一環，又表示會與香港國際碳市場委員會以及氣候價值鏈上各主要持份者一同努力，繼續共同探索氣候相關機遇，力求持續改進、優化Core Climate。