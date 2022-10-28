科技股插水！貝索斯及朱克伯格身家恐蒸發2600億

美國電商巨擘亞馬遜第三季業績令市場震驚，周四(27日)市後交易時段股價曾挫21%，最終下跌12.7%，報96.84美元。該股全日跌4.06%，收報110.96美元。外媒估計，若該股周五(28日)股價跌勢持續，亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)的財富恐將蒸發230億美元(近1,800億港元)。

外媒估計，如果亞馬遜周五股價繼續插水，現年58歲的貝索斯的身家將縮水至約1,110億美元，即約為2021年7月最高的2,140億美元的一半。

亞馬遜股價今年已下跌約33%。根據文件顯示，貝索斯持有亞馬遜約9.96億股。

貝索斯的財富今年已經大縮水，原因是科技股廣泛暴跌對亞馬遜造成沉重打擊。

此外，在最近一次股市下跌後，貝索斯前妻麥肯齊持有超過2.93億股亞馬遜股票，也預計將損失70億美元。

此外，Facebook(Fb)母公司Meta Platforms Inc.股價周四收市大跌24%，創辦人兼行政總裁朱克伯格的身家因而暴跌110億美元(約858億港元)。

外媒指朱克伯格的財富在短短13個月內蒸發逾1,000億美元。根據外媒數據，朱克伯格目前身家不到400億美元，遠遠不及2021年9月的1,420億美元，並令他跌出全球最富有人士前20名。

在2020年5月時，朱克伯格是全球第三富有的人，排在貝索斯及微軟創始人蓋茨之後。