維港滙賣出同層兩個四房單位　涉資逾1億元

信和置業執行董事田兆源指出，成交單位包括II期1座25樓A室，實用面積1,536方呎，成交價5,432.6萬元，呎價約35,369元。另毗鄰的II期1座25樓B室，實用面積1,432方呎，成交價為4,809.6萬元，呎價約33,587元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，該盤分別於今年7月及9月時，錄得有大手客連購7伙及5伙，可見不少買家購入單位作為長線收租物業。同時，今年7至10月期間，該盤亦沽出32伙，吸金6.5億元，期內七成屬三房或以上大單位，反映大單位受市場追捧。另一方面，項目工程進展順利，已經拆棚，預計明年中落成，將按照市況考慮加推。項目至今累計售出801伙，套現逾116億元。

房屋局最新公布，落成但仍未售出的單位數目達1.5萬伙，創2007年第二季後的約15年新高。對此，黃光耀表示，發展商今年推盤步伐或多或少受到疫情影響而放慢，而今年中的市況同時受到加息因素影響，惟相信發展商不會「坐貨」，待市況好轉便加快推盤步伐。