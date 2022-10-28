BIS：港續為全球最大離岸人幣業務樞紐及第四大外匯市場

國際清算銀行(BIS)周四(27日)公布2022年每三年一度的外匯與衍生工具市場成交額調查結果，再次確認香港作為主要國際金融中心的地位。香港繼續是全球第四大的外匯市場、第三大場外利率衍生工具市場及全球最大的離岸人民幣業務樞紐。

調查結果是根據2022年4月的成交數據編製，當時香港正處於第五波新冠疫情。儘管疫情對經濟活動造成打擊，與三年前相比，香港的外匯及衍生工具市場活動仍錄得顯著增長。

香港外匯交易的平均每日成交金額由2019年4月的6,321億美元，增長9.8%至2022年4月的6,944億美元。增長主要由即期交易(上升20.1%或225億美元)及貨幣掉期交易(上升97.2%至211億美元)的增加所帶動。外匯掉期合約繼續是交投最活躍的工具，佔平均每日成交金額的61%(4,239億美元)，相比2019年4月的66%(4,172億美元)。

香港繼續是全球最大的離岸人民幣外匯及場外利率衍生工具市場。人民幣外匯交易平均每日成交金額由2019年4月的1,076億美元，增長77.7%至2022年4月的1,912億美元。人民幣場外利率衍生工具的平均每日成交金額亦由2019年4月的127億美元，增長15.5%至2022年4月的147億美元。

場外利率衍生工具方面，香港的平均每日成交金額由2019年4月的4,359億美元，下降26.3%至2022年4月的3,211億美元。