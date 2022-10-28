道期跌逾百點　油價跌逾1%

●美匯指數報110.87；港匯見7.8484；離岸人民幣(CNH)報7.2598；美元兌日圓報147.09；歐元企0.9948，英鎊處1.1518。金價報1,652美元。布油報95.85美元，紐油報87.79美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨跌162點。

●市後關注點

20:30 美國9月個人消費開支(PCE)物價指數

22:00 美國9月待完成交易房屋銷售

●恒生指數全日收報14,863點，跌564點或3.66%，創逾13年低；國企指數收報5,028點，跌213點或4.08%；科技指數收報2,822點，跌166點或5.56%。主板成交1,246億港元。恒指全周累瀉1,348點，跌幅8.3%。

●中國經濟：

-麥樸思：內地急需資金，年底前料放寬清零政策。

●倫敦全球外匯交易市佔率38%稱冠，惟中心地位減弱。

●Carousell被揭資料外洩，協調中心籲警惕免成網絡釣魚受害人。

●IMF下調亞太區今明兩年經濟預測，受累三大不利因素。

●港交所推國際碳市場Core Climate助全球淨零轉型。

●美股：

-馬斯克手起刀落！傳Twitter易主後即怒炒多名高層。

-Apple上季收入901億美元破紀錄，Mac機銷售勝預期。

●日央行維持利率負0.1%不變，圓匯企146水平。

●大科企難達減排目標，供應商再生能源使用率僅5.4%。

●中國黃金協會：首3季內地黃金消費跌4.3%。