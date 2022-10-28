二手樓價指數連跌3周　創逾四年半新低

中原城市領先指數CCL最新報168.21點，創逾四年半新低，重返2018年2月水平，按周跌0.17%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.64點，創250周新低，重返2018年1月水平，按周跌0.07%。CCL(中小型單位)報166.81點，創250周新低，重返2018年1月水平，按周跌0.04%。CCL(大型單位)報175.14點，創86周新低，重返2021年2月水平，按周跌0.73%。樓價持續向下，四大整體指數齊跌3周，CCL累跌1.41%，CCL Mass累跌1.22%，CCL(中小型單位)累跌1.30%，CCL(大型單位)累跌1.90%。

CCL連跌3周共1.41%，指數繼續創新低。CCL進一步向下，距離160點低位，僅相差8.21點或5.13%，估計2022年底前達到。10月24日恒指急挫，同期拆息向升，對樓價的影響將於11月下旬公布的CCL才開始反映。

受利率上升因素影響，中小型住宅樓價跌幅較豪宅明顯，以致CCL(中小型單位)與CCL(大型單位)的差距逐步拉闊。今年7月美國第四度加息後，CCL(中小型單位)由174.24點跌至166.81點，近9周累跌4.26%。同期CCL(大型單位)由176.59點降至175.14點，僅跌0.82%。兩個指數差距由2.35點持續拉闊到現時的8.33點，相差接近10點。利率續升，預期CCL(中小型單位)持續下調，與CCL(大型單位)距離擴大到接近15點。

四區方面，港九樓價續創新低，新界兩區單周反彈，相信樓價跌勢未止。九龍CCL_Mass報159.32點，創259周新低，重返2017年11月水平，按周跌1.29%，連跌3周共3.12%。港島CCL_Mass報170.68點，創258周新低，重返2017年11月水平，按周跌0.54%，連跌3周共1.77%。新界東CCL_Mass報179.78點，為近194周第3低，重返2019年2月水平，按周升1.22%，連跌5周後單周反彈。新界西CCL_Mass報161.29點，按周升1.21%，上周指數為近131周次低。