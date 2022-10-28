【產經直播】港股收穿萬五關　下周議息迎轉機？

港股周五(28日)期結日低開3點後，愈跌愈有，午後沽壓更加劇，最多跌657點，低見14,770點，再創逾13年半新低，收市仍跌564點，報14,863點。北水已連續多日錄得淨流入，何解港股依然彈唔起？下周美國聯儲局議息，當局表態會否轉鴿為環球股市帶來新轉機？投資者還是不宜輕舉妄動？另外，大行大摩再降預測，恒指最熊料見12,200點，後市點睇？

外圍方面，美國第三季國內生產總值(GDP)增長2.6%，好過市場預期，紓緩市場對衰退的憂慮。隔晚美股三大指數個別發展，道指一度抽升逾500點；相反，因美國龍頭科網股業績欠佳，拖累納指下滑1.63%，相關股份績後有咩部署策略？美股短期走勢又會點？

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