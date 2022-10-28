【產經直播】港股收穿萬五關 下周議息迎轉機？
2022年10月28日 16:19
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港股周五(28日)期結日低開3點後，愈跌愈有，午後沽壓更加劇，最多跌657點，低見14,770點，再創逾13年半新低，收市仍跌564點，報14,863點。北水已連續多日錄得淨流入，何解港股依然彈唔起？下周美國聯儲局議息，當局表態會否轉鴿為環球股市帶來新轉機？投資者還是不宜輕舉妄動？另外，大行大摩再降預測，恒指最熊料見12,200點，後市點睇？
外圍方面，美國第三季國內生產總值(GDP)增長2.6%，好過市場預期，紓緩市場對衰退的憂慮。隔晚美股三大指數個別發展，道指一度抽升逾500點；相反，因美國龍頭科網股業績欠佳，拖累納指下滑1.63%，相關股份績後有咩部署策略？美股短期走勢又會點？
科網股沽壓沉重，科指插逾半，ATMXJ齊齊下跌，美團(03690)最傷，插逾7%，騰訊(00700)亦跌近6%，200港元關岌岌可危，不過國務院要求推動第四季經濟好於三季度。提到促進平台經濟持續健康發展，有無機會來個監管政策大逆轉，科網股有望見底？
汽車板塊下挫，其中周五放榜的比亞迪(01211)績前受壓，大插近一成，早前比亞迪發盈喜，中汽協亦指今年首9個月的銷量增速顯著，有冇機會借業績扭轉跌勢？抑或始終不敵「股神」有機會沽貨的陰霾，有排跌？造車新勢力中以小鵬(09868)最傷，跌近一成半，反映市場對新能源汽車前景冇信心？
兩桶油業績已出爐，中石油(00857)第3季多賺逾71%；而中海油(00883)第3季多賺近9成，油股強勢可以持續？惟大行仍削兩者目標價，應該點解讀？中石化(00386)亦將公布業績，三桶油邊隻係首選？
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