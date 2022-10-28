大酒店倫敦項目工程預算增27%至10.2億英鎊

事緣於2013年7月，公司與Grosvenor簽訂協議，訂明在倫敦貝爾格拉維亞區(Belgravia)黃金地段，興建包括倫敦半島酒店及住宅公寓在內的多用途綜合物業，公司和Grosvenor同為租賃持有人，各佔一半權益。自2012年2月起計，租賃期為150年。2016年，租賃權進一步重組，公司成為擁有100%權益的租賃持有人，而Grosvenor則仍然維持保有業權持有人的地位。

該物業位於貝爾格拉維亞區的優越地段，俯瞰海德公園角(Hyde Park Corner)、威靈頓拱門(Wellington Arch)、 綠園(Green Park)及白金漢宮的花園。公司正在興建設有190間客房的半島酒店，以及25套可供出售的半島豪華住宅公寓。

於2020年及2021年，新冠疫情導致勞工人手不足及工地關閉，並延誤了項目的進度，加上酒店的關鍵區域出現重大的設計和項目協調等問題，也造成了嚴重影響。面對種種挑戰，公司項目團隊與倫敦項目發展經理、工程管理公司、顧問及貿易承辦商緊密合作，力求盡快處理及有效解決問題。儘管多方團隊全力合作，項目進度仍不幸地再次出現延誤，導致項目進一步超支。

自公司2022中期報告刊發以來，已進一步審閱倫敦半島酒店項目的開發成本，董事局隨後已批准酒店及住宅公寓的工程預算(包括硬件及軟件成本)從2019年所示金額約8億英鎊增加至約10.2億英鎊，增幅為27.5%。該增加主要由於新冠疫情影響帶來的施工延誤、酒店的關鍵區域出現重大設計和項目協調等問題、供應鏈問題以及普遍通脹導致勞工及能源成本高企，額外的項目成本將繼續以公司的貸款融資撥付。