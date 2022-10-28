上海美商會：企業未來5年業務前景樂觀度創新低

上海美國商會發表年度中國商業報告顯示，儘管大多數美國企業仍保持盈利，但內地新冠疫情限制措施，正在對企業信心產生負面影響，對商業前景感樂觀的企業比例更降至新低，並導致投資減少。

報告指，52%受訪者表示企業對中國經濟管理的信心有所惡化，當中只有18%公司在其全球投資計劃中將中國列為第一，低於2021年的27%。對五年業務前景表示樂觀或輕微樂觀的公司比例，按年降23個百分點至55%，為有紀錄以來最低水平。與2021年相比，今年有19%的受訪者減少了對中國的投資，主要原因都與零疫情有關。

雖然愈來愈多成員正在尋找其他市場，但大多數仍將其足迹和業務留在中國，並專注本地化戰略。報告顯示，今年有30%的企業比去年增加投資，首要原因是中國市場的增長潛力。然而，過去一年，1/3受訪者已將計劃中的中國投資轉向其他目的地，公司數量為2021年的近兩倍。

儘管面臨多方挑戰，眾多會員企業的經營表現較2021年仍有顯著提升，並相較2020年有更多企業實現營收和利潤增長，當中3/4的會員企業報告盈利，較近年水平稍有下降。