中石化：擬下調資本開支 上季原油庫存損失31億元人幣

中石化坦言，首3季進口液化天然氣(LNG)持續錄虧損，主因國際LNG價格上漲，預期第四季進口LNG採購價按年增5%，主因冬季國際LNG維持在較高水平，故第4季很可能續錄虧損，公司將繼續追蹤市場變化，持續調整採購量。

宋振國指，公司化工業務在疫情影響下，化工產品需求持續疲弱，拖低化工產品銷量，即使整體化工產品價格上升仍不及成本增幅，且需求疲弱等情況在第三季有所惡化，故該分部毛利按季下降。

公司年初訂立今年資本支出目標1,980億元，首3季為1,040億元，其中化工板塊錄295億元，惟公司指，市場較年初有所變化，將下調資本開支，惟最終金額仍需待董事會審批，將適時向投資者公布。

早前商務部予中石化約650萬噸成品油出口配額，管理層指，公司將根據境內外需求合理安排出口數量，強調首要滿足境內成品油需求，再按照境外市場毛利情況，改善出口節奏，這亦有助抵銷境內對成品油疲弱對公司毛利的影響。公司預期，第四季內地對成品油需求將有所恢復，故對今季煉油毛利持正面態度。