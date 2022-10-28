港交所：散戶不能參與碳市場　發展初期不收交易費　

碳市場上市的項目均經認證及符合國際標準，例如Verra的核證減排標準VCS(Verified Carbon Standard)。蘇氏指，平台上將陸續有林業、風力、太陽能、水力發電、生物質等項目的碳信用可作交易，包括碳避免、減碳及碳消除項目，強調有強大的產品管線(Pipeline)。另外，平台可以港元及人民幣進行交易，交易時段為上午9時至下午6時正，推出初期暫不收取交易徵費，主要以拓展網絡為目標。

港交所碳市場及ESG產品發展主管趙健能指出，Core Climate現時只供企業和金融機構進行交易，日後會研究能否擴展至個人投資者參與。

至於港交所今年3月與廣州碳交易所達成合作，港交所碳市場及ESG產品發展主管趙健能指出，一直與對方有緊密聯繫，未來有望在更多領域上合作。