港交所：經濟發展正東移　東亞資本市場更形重要

她提到，中國是這發展趨勢的核心，過去幾十年，中國經濟發展取得的巨大成就令世界矚目。目前中國內地仍有巨量的資本尚待與國際市場連接。香港作為中國最國際化的城市，也是中國內地以外最中國化的城市，擁有獨特的優勢來擔當連接中國與世界的超級聯繫人。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇在會上亦向中東介紹了香港與內地的互聯互通機制。他指出，過去幾個月，香港市場將交易所買賣基金(ETF)納入滬深港通、宣布推出「互換通」和離岸衍生產品擴容等措舉，顯示出中國對外開放的決心。

他相信，中國期望與世界建立更多聯繫，並將繼續聚焦發展和進一步開放資本市場，特別是在科技領域和可持續發展方面，市場留意到當中巨大的機遇，來香港上市的大量內地科技公司已經展示了科技領域的機會。