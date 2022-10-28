安達人壽 X AEON信貸財務　貫通保險及零售市場

安達人壽香港總裁及北亞區域負責人區張明儀(左)指，透過與AEON信貸財務合作，可開拓線上線下銷售渠道。

踏入Web 3.0時代，保險企業加快數碼化轉型步伐。安達人壽最新夥拍AEON信貸財務，貫通保險及零售市場，開拓多元化線上線下銷售渠道。

現時安達人壽的Chubb Studio網上保險平台，已連接AEON兩大網上平台 — AEON網站及AEON HK手機應用程式，最快3分鐘即可於安達人壽全新推出的網上保險平台Chubb Studio完成投保指定保險計劃，AEON信用卡客戶更享有限時首年高達85折的保費優惠。

安達人壽香港總裁及北亞區域負責人區張明儀指，安達人壽在港落戶逾46年，在保險界地位穩固；今次與AEON合作冀藉此進一步擴大保險市場份額，開拓聯營(Partnership)新市場，料將帶來一倍以上的客戶及營業增長。AEON信貸財務董事總經理深山友晴亦強調，很高興深化與安達人壽合作，為客戶提供全方位保障。

區氏又提到，持續近3年的疫情，大眾對健康、個人保障以至家庭保障的意識更強，期內集團保險銷售有所上升。針對這個現象，安達人壽亦推出全新的安達「無憂生活智慧」概念平台，向客戶提供理財、健康、養生、生活品味、餐飲及親子育兒6大生活範疇，而自由鳥、BKmall、Carousell、富途證券、維特健靈等商戶亦落實加盟，為客戶提供專享禮遇及體驗，照顧客戶在不同人生階段的需求。

安達人壽的全方位個人健康「Chubb LifeBalance」手機應用程式，亦銳意協助客戶追求身心靈健康，根據用家活動量、身體指數、飲食習慣、睡眠模式、精神及情緒健康等狀況，建立個人健康評分，令客戶更好掌握及管理健康。

在安達人壽 X AEON信貸財務「成就無憂生活」合作計劃啟動禮當日，更設置安達「無憂生活智慧」體驗專區，邀請了中華中醫院主席賴榮春替一眾嘉賓問診，並設置安達「無憂生活智慧」主題拍照區提供一系列拍攝道具予來賓拍照留念。