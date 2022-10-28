澳門本地人失業率降至5.2%　博彩相關就業不足佔多數

澳門就業情況輕微改善，澳門統計暨普查局公布，今年7月至9月總體失業率為4%，本地居民失業率為5.2%，均較上一期(6月至8月)下跌0.3個百分點；就業不足率為16.5%，與上一期持平。

居澳勞動人口共37.82萬人，勞動力參與率為68.9%。就業人數為36.30萬人，本地就業居民為28萬人，較上一期分別增加100人及1,700人。

失業人數較上一期減少1,100人至1.52萬人；尋找新工作的失業人口中，以失業前從事博彩及博彩中介業和建築業的佔多。另一方面，尋找第一份工的新增勞動力佔總失業人口比重上升1.1個百分點至13.1%。

就業不足人數為6.25萬人，較上一期減少100人，其中以博彩及博彩中介業、酒店及飲食業和零售業的就業不足人數佔多。

受6月份出現的疫情影響，今年第3季總體失業率(4%)及本地居民失業率(5.2%)按季分別上升0.3及0.4個百分點。就業人數按季減少1,200人，本地就業居民則增加4,500人。按行業統計，博彩及博彩中介業(6.64萬)和酒店及飲食業(4.4萬)的就業人數分別減少3,200人及2,900人。

第3季就業人口月工作收入中位數為14,000元澳門元(下同)，按季減少1,300元；從事博彩及博彩中介業的收入中位數為16,000元、建築業為14,300元。本地就業居民月工作收入中位數為17,000元，按季減少2,400元。