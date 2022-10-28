都會駅858萬易手創今年同類新低　呎價12711元

二手業主劈價出貨，市場平價成交湧現，將軍澳都會駅套三房單位，累減110萬元，獲外區租客斥資858萬元購入，呎價約12,711元，創今年同類型單位新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明透露，小西灣藍灣半島9座高層D室，實用面積約752方呎，套三房及工人房，享全海景，放盤兩日，即以1,268萬元易手，呎價約16,862元，買家屬於同區用家，已睇樓一段時間，見樓價較高峰期已大跌即入市。

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九龍區

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園10月暫錄約15宗買賣，屋苑4期5座高層E室，實用面積約825方呎，套三房間隔，享少海景，以1,220萬元成交，呎價約14,788元，原業主於2012年5月以850萬元買入，持貨約10年多帳面獲利370萬元，單位升值約44%。

●中原馮健平指，荔枝角華豐園低層G室，實用面積約370方呎，兩房間隔，最初開價545萬元，最新以485萬元成交，呎價約13,108元，新買家為外區換樓客。

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新界區

●美聯張國峰稱，將軍澳都會駅5座低層F室，實用面積約675方呎，套三房連多用途房間隔，外區租客轉租為買，斥資858萬元承接自用，較原叫價968萬元，累減110萬元，呎價約12,711元，創今年同類型新低價。

●中原柯勇指，將軍澳峻瀅II第2座極高層C室，實用面積約745方呎，套三房間隔，望山景及將軍澳市中心景，成交價960萬元，呎價約12,886元，原業主於2015年6月以762萬元購入，持貨約7年多帳面獲利198萬元，單位期內升值約26%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢南山村雙號全幢村屋，套三房間隔，叫價2,580萬元，減價330萬或減幅12.8%，終以2,250萬元連車位成交，外籍原業主因離港故出售物業，持貨11年多帳面獲利950萬元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山翠擁華庭12座中層A室，實用面積約696方呎，三房間隔，放盤1個月，原叫價880萬元，減幅達約9.7%，減價85萬至795萬元獲承接，呎價約11,422元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍區本月暫錄近110宗二手買賣，其中沙田翠湖花園E座低層5室，實用面積約572方呎，兩房間隔，去年底放盤時叫價約870萬元，今年4月減至830萬元，9月減至800萬元，議價後以708萬元易手，呎價約1,2378元，累減162萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田欣廷軒3座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，放盤兩個月，原先叫價720萬元，調整至608萬元沽售，呎價約15,471元，創屋苑近4年來的兩房單位新低成交價。

●世紀21奇豐周晉廷表示，粉嶺碧湖花園5座中層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望山景，於9月放盤，原先叫價550萬元，獲區內上車客洽購，減價80萬元至470萬元，減幅約14.5%，呎價約10,658元。

●中原林偉明稱，粉嶺碧湖花園1座中層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，放盤時開價約480萬元，議價後以470萬元易手，呎價約10,658元，新買家為上車客，見近日樓價回落，把握機會入市。

●利嘉閣黃靜顏透露，上水御皇庭2座高層C室，實用面積約454方呎，兩房間隔，原業主開價約650萬元放售，近期因應市況下調，獲買家洽購，議價後累減約100萬元，以約550萬元成交，呎價約12,115元。

●利嘉閣羅富欽表示，上水皇府山2座低層G室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望山景，新近以605萬元易手，呎價約12,347元，原業主2016年以約450萬元購入，持貨近6年帳面賺155萬元，期內物業升值約34%。

●美聯陳鋒透露，元朗Grand YOHO第2座高層E室，實用面積約520方呎，兩房連露臺優質單位，原業主有意換樓，開價880萬元，議價41.2萬元後，獲同上車客以838.8萬元承接，呎價16,131元，原業主於2016年以767萬元購入，帳面獲利71.8萬元。

●利嘉閣呂國雄指，元朗錦綉花園G段2街雙號屋，實用面積約848方呎，兩層連天台，以1,100萬元易手，呎價約12,972元，原業主於2016年以約812萬元購入，持貨約6年獲利約288萬元，物業升值約35%。

●祥益謝利官稱，天水圍嘉湖山莊翠湖居連天台戶，實用面積約551方呎，三房間隔，新買家考慮到家人居於鄰近屋苑，方便照應，獲減價15萬元，決定以615萬元即睇即買作自住用途，呎價約11,162元。

●中原伍耀祖指，天水圍栢慧豪廷9座高層H室，實用面積約677方呎，套三房間隔，享內園景，最初開價768萬元，見市況低迷，多次主動減價，放盤約兩個月，最終累減48萬元至720萬元沽出，呎價約10,635元，減幅約6.3%。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心4座低層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，有裝修，累減20萬元，雖然同層有事故單位，區內上車客遂便決定以400萬購入自用，呎價約8,791元，低市價約20%。

●中原賴文城表示，荃灣映日灣1座中層E室，實用面積約726方呎，套三房連儲物房間隔，今年7月以1,600萬元放售，累減210萬元或約13%，終以1,390萬元沽出，呎價約19,146元，新買家為換樓客，原業主於2019年9月一手買入，帳面賺85.2萬元。

●利嘉閣曾定杰透露，青衣翠怡花園9座中層E室，實用面積約495方呎，三房間隔，可望部分海景，以573.8萬元易手，呎價約11,592元，新買家為區內用家。

●美聯陳勁匡表示，馬灣珀麗灣13座高層F室，實用面積約531方呎，兩房間隔，擁內園景及海景，原業主移民賣樓，議價75萬元，終以545萬元成交，呎價約10,264元，原業主於2010年以約252萬元購入，持貨逾12年帳面獲利293萬元。

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