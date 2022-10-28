澳門酒店業過去兩年合共虧損逾128億澳門元

澳門統計暨普查局最新酒店業調查報告顯示，2021年有營運的酒店業場所(包括酒店及公寓)按年增加4間至131間，在職員工則減少2,846人至40,141人。隨着旅客人數增加，客房入住率回升，酒店業整體營運情況較2020年有所改善。

去年酒店行業收入按年增加48.2%至193.2億元澳門元(下同)，惟較2019年仍錄得49.5%跌幅；行業支出亦按年增加1.7%至227.6億元。酒店業全年虧損34.6億元，較2020年(-94.1億元)有所收窄。反映行業對經濟貢獻的增加值總額為72.5億元，同比上升2.3倍。此外，2021年雖然有新場所開業，但由於2020年有大型的酒店改建工程，令固定資本形成總額按年仍下跌7.8%至93.2億元。

2021年酒店數目同比增加2間至90間，在職員工則減少2,858人至39,864人。酒店收入按年上升48.4%至192.8億元，當中出租場地(72.0億元)、客房租金及服務(62.3億元)和餐飲服務(39.2億元)收入分別增加67.4%、54.3%及38.7%。支出同比上升1.8%至227.0億元，其中經營費用(101.3億元)與購貨及佣金支出(18.9億元)分別增加8.1%和38.9%，而員工支出(106.9億元)則下跌7.8%。酒店全年共虧損34.3億元。

按酒店級別統計，五星級酒店的收入(151.9億元)按年上升51.4%，四星級(24.3億元)和三星級酒店(16.1億元)的收入亦分別增加57.1%及18.0%。支出方面，五星級酒店(180.5億元)的同比上升1.3%，四星級(28.7億元)亦增加8.0%，三星級(16.4億元)則下跌4.7%。各星級酒店均錄得不同程度的虧損，當中五星級酒店的虧損達28.4億元。

公寓按年增加2間至41間，在職員工亦增加12人至277人。收入同比下跌12.5%至3,672萬元，其中客房租金(3,376萬元)減少13.7%。支出按年下跌5.3%至6,464萬元，當中經營費用(3,728萬元)及員工支出(2,604萬元)分別減少8.9%及1.7%。公寓全年共虧損2,811萬元。