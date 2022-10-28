匯市波動無阻人民幣國際地位攀升　交易量升至全球第5

全球匯市波動，卻無阻人民幣的國際地位日益攀升。國際清算銀行(BIS)最新調查顯示，全球外匯市場每日平均交易金額創下7.5萬億美元的新高之際，人民幣的交易增長最勁，成俄烏戰爭下西方國家施以金融核武制裁下的大贏家，更躍升為全球第5大日均交易貨幣。

BIS每3年公布一次的外匯及場外(OTC)衍生工具市場活動調查顯示，截至今年4月為止的匯市日均交易金額較2019年同期上升14.09%，增速比2019年的29.89%放緩。以交易貨幣劃分，雖然今年美元繼續佔據主導地位，佔所有外匯交易的比重最高，與歐元、日圓、英鎊企穩四大交易貨幣的地位，但今年人民幣的日均交易額足足比2019年同期狂飆84.68%，佔全球貨幣日均交易額的份額更高達7.01%，較2019年升2.68個百分點。

●內地接連出招紓緩貶壓

隨着中國經濟擴張、對外貿易增加，加上俄羅斯受歐美制裁措施影響，轉向中國在內的其他市場，人民幣在國際貨幣交易中愈益重要，今次在BIS調查中更躍升為第5大交易貨幣，高於2019年的第8位，超越澳元、加拿大元、瑞士法郎等發達國家貨幣的比重。國際貨幣事務研究所高級經濟學家橋本雅志表示，在貿易量增長下，人民幣的份額或會繼續增加，但能否保持目前強勁的增速仍屬未知數，因地緣政治局勢和環球金融不穩定可能會加劇。

中國一向有明確方針維持人民幣匯率穩定。過去一個多月，內地監管機構接連出招紓緩人民幣快速貶值的壓力，市傳「國家隊」周二曾積極入市托匯，人民銀行亦連日加大「放水」力度，包括周五開展900億元人民幣的7天期逆回購操作，一周計在公開市場透過逆回購淨投放8,400億元人民幣，為9月底來單周最多。

同時，國家外匯局公布，9月銀行結匯約1.54萬億元人民幣，售匯1.48萬億元人民幣。按美元計值，上月結售匯順差82億美元，較8月的250億美元顯著收窄。外匯局指，今年以來中國涉外經濟活動保持活躍，跨境資金流動平穩有序，首三季銀行結售匯和涉外收支雙雙保持順差格局，其中，銀行結售匯順差1,185億美元。

●新加坡佔比漸拋離香港

不過，美元強勢下，人民幣短期貶值壓力未消。在岸價及離岸價(兌每美元‧下同)周五反覆下行，分別跌穿7.25及7.28水平。官方開出的中間價報7.1698，按日跌128點子，創近15年新低。中國銀保監會隨即再就人民幣匯率發聲，指儘管短期內有一些不穩定因素影響，但人民幣的市場地位、長期走強的趨勢不會改變，內地持續的國際收支順差和巨額的對外投資淨資產，為人民幣匯率穩定提供了強力保障。中銀保監相關部門負責人指，過去30多年來，凡看貶人民幣的企業和個人都吃了虧，「現在拋本幣買外匯，將來一定後悔」。

至於早年積極為人民幣國際化鋪路的香港似乎後勁不繼，據BIS調查顯示，以地區劃分，香港繼續是全球第四大外匯市場，但市佔率由2019年的7.6%降至7.1%，被第三位的新加坡進一步拋離。自2016年英國脫歐後，不少銀行將國際金融交易活動重心遷移到歐美其他地區，英國作為全球外匯交易中心的「一哥」地位亦見減弱。

●人民幣的國際地位日益攀升。