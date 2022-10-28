美股道指升311點　亞馬遜績後挫一成、英特爾漲8%

美國通脹數據低過預期，道指早段升311點，報32,344點；標指升18點，報3,826點；納指升44點，至10,836點。港股夜期報14,943點，升52點，高水80點。

企業消息方面，全球最大網購平台亞馬遜公布，本季收入將介乎1,400億至1,480億美元，按年增長僅1.88至7.7%，遠差過市場預期其，股價早段挫10%。

收入前景欠佳之際，亞馬遜上季經營開支按年上漲17.56%，連續5季高於收入增速，同樣為人詬病，直接拖累季內經營溢利按年萎縮47.95%至25.25億美元，單靠雲服務經營溢利按年增長10.64%至54.03億美元撐住。若非入息稅開支按年減少94%、電動車企Rivian轉錄投資收益，亞馬遜上季純利跌幅恐遠高於8.99%。

全球最大市值企業蘋果公司(Apple Inc.)公布上季業績，表現可謂「穩中存憂」。在宏觀環境轉差、美元匯率上升的衝擊之下，儘管其季內收入按年增長8.14%至901.46億美元，惟管理層明言本季度收入增長將會放緩，又坦言目前正在放慢招聘步伐。

於截至9月24日止一季，該公司淨利潤為207.21億美元，按年僅增長0.82%，部分原因在於預期稅項撥備增加。雖然今年以來消費電子市場正面臨行業逆風，但其產品銷售收入仍按年增長9.02%至709.58億美元。當中，iPhone銷售額升9.66%，略遜預期；而Mac電腦的銷售額則逆市大增25.3%，遠超預期。Apple股價升3.66%。

雖然近期公布績的科企表現參差，但能源企業依然是今年的最大贏家。埃克森美孚公布截至9月底止季度業績，期內收入1,120.7億美元，按年升51.88%；純利按年升1.91倍至196.6億美元，創下歷史新高，與全球市值最大的蘋果公司(Apple Inc.)僅相差約5%。該企利潤大增主要受到強勁產能所驅動，又謂破紀錄的產量、成本控制措施及天然氣利潤率增長，足以完全抵銷原油及煉油利潤率的下跌，其股價早段升2.5%。

股神巴菲特的「愛股」雪佛龍公布，截至9月底止一季收入為666.44億美元，按年升49.05%；純利按年大幅增長83.78%，至112.31億美元。盈利大增自然與能源價格上升不無關係，該企上季度銷售的原油及液化天然氣每桶平均為76美元，較去年同期升31.03%；每千立方呎天然氣售價為7.05美元，按年大增1.16倍。雪佛龍股價升2.16%。

另外，英特爾上季業績好壞參半，公司同時公布了節流30億美元的計劃，其股價升8.3%。