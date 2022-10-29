東方日報B1：港股周瀉8%　爆疫後最傷

世界經濟陰霾重重，全球最大的網購平台亞馬遜業績指引令人失望，圍繞科技股接二連三的不利消息，進一步打擊中資科網股氣氛，致反彈乏力，連同跌跌不休的內房股、債再遭洗倉，拖累恒生指數周五收市再瀉564點，為13年半以來首度收於15,000點樓下，全周累瀉8.32%，跌幅為疫情爆發以來前所未見，預示市場對經濟和金融市場的信心，比疫情爆發初期更不堪。綜觀中港經濟正常化仍然無期，本地居民與外資信心皆跌入低谷，後市展望仍難以樂觀。

恒指周五愈跌愈急，尾段見全日低位14,770點，瀉657點；收市報14,863點，為2009年4月28日之後新低；全周計跌幅是2018年2月初之後最急，惟對比2018年港股是由歷史高位回落，現時港股估值已處多年低位，可見如今單周跌8%的幅度，氣氛之差堪比2008年10月金融海嘯爆發後初期，以及2011年9月歐債危機之時。

港股周五總成交額約1,247億元，以今年標準來說不算太低，港股通周五再錄42.8億元淨買入，「北水」本周累計動用約281億元接貨，也未見成效。

然而，中資股跌市更深層的原因，莫過於內地堅持執行「動態清零」防疫政策，以及美國政府不斷加緊打壓中國，導致外資對中國經濟前景前所未見地轉弱。

上海美國商會周五發布的《中國營商報告》顯示，受訪美國企業當中，僅17%有意未來3年內縮減在華業務，打算響應美國政府把生產遷回美國者僅約3%，而且還有三成基於內地市場潛力，今年照樣加碼在華投資。惟對未來5年在華業務前景「樂觀或略微樂觀」的受訪企業比率僅55%，不但比去年的調查低23個百分點，更創有史以來最低，預期內地業務未來3至5年收入增長能高於全球的受訪企業比率，亦按年跌22個百分點至僅47%。

瑞銀財富管理投資總監辦公室的股票策略師認為，息口與地緣政治風險齊升，短期內全球科技股估值或會受壓。該行又認為，中資科網股的監管風波已接近尾聲，新業務虧損收窄是好兆頭，股價已反映負面因素，可是估值能否獲資金向上重估，仍很視乎宏觀經濟改善情況，並指政策主要惠及工業自動化、可再生能源和電動車供應鏈等方面。