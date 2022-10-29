東方日報B1：港股周瀉8% 爆疫後最傷
2022年10月29日 00:05
東網電視更多新聞短片
港股積弱，利淡因素夾擊下，後市難樂觀。（中新社）
世界經濟陰霾重重，全球最大的網購平台亞馬遜業績指引令人失望，圍繞科技股接二連三的不利消息，進一步打擊中資科網股氣氛，致反彈乏力，連同跌跌不休的內房股、債再遭洗倉，拖累恒生指數周五收市再瀉564點，為13年半以來首度收於15,000點樓下，全周累瀉8.32%，跌幅為疫情爆發以來前所未見，預示市場對經濟和金融市場的信心，比疫情爆發初期更不堪。綜觀中港經濟正常化仍然無期，本地居民與外資信心皆跌入低谷，後市展望仍難以樂觀。
恒指周五愈跌愈急，尾段見全日低位14,770點，瀉657點；收市報14,863點，為2009年4月28日之後新低；全周計跌幅是2018年2月初之後最急，惟對比2018年港股是由歷史高位回落，現時港股估值已處多年低位，可見如今單周跌8%的幅度，氣氛之差堪比2008年10月金融海嘯爆發後初期，以及2011年9月歐債危機之時。
港股周五總成交額約1,247億元，以今年標準來說不算太低，港股通周五再錄42.8億元淨買入，「北水」本周累計動用約281億元接貨，也未見成效。
大市之所以比前年疫情開始蔓延全球時更糟糕，原因是美國等一些主要經濟體的息口已經重返2008年雷曼爆煲之前的水平，而指數權重甚高的科技股在內地強監管之下，業務增長放緩，且股價低處未算低。例如騰訊控股(00700)周五又跌5.81%，收報200.8元，創2017年1月25日後新低，幾日來未見公司再斥資回購。
同屬「落難天使」的阿里巴巴(09988)險再創收市新低，惟仍瀉4.78%。業務前景本來就備受質疑的百度集團(09888)，則與網易(09999)齊插逾5%，兼創來港上市後新低。原被寄望成「港版納指」的科技指數遂再挫5.56%，收報2,822點，把之前3日升幅幾乎全數回吐。
然而，中資股跌市更深層的原因，莫過於內地堅持執行「動態清零」防疫政策，以及美國政府不斷加緊打壓中國，導致外資對中國經濟前景前所未見地轉弱。
上海美國商會周五發布的《中國營商報告》顯示，受訪美國企業當中，僅17%有意未來3年內縮減在華業務，打算響應美國政府把生產遷回美國者僅約3%，而且還有三成基於內地市場潛力，今年照樣加碼在華投資。惟對未來5年在華業務前景「樂觀或略微樂觀」的受訪企業比率僅55%，不但比去年的調查低23個百分點，更創有史以來最低，預期內地業務未來3至5年收入增長能高於全球的受訪企業比率，亦按年跌22個百分點至僅47%。
瑞銀財富管理投資總監辦公室的股票策略師認為，息口與地緣政治風險齊升，短期內全球科技股估值或會受壓。該行又認為，中資科網股的監管風波已接近尾聲，新業務虧損收窄是好兆頭，股價已反映負面因素，可是估值能否獲資金向上重估，仍很視乎宏觀經濟改善情況，並指政策主要惠及工業自動化、可再生能源和電動車供應鏈等方面。
不過，近期股市淡風正烈，即使獲政策支持的電動車相關板塊亦上演高台跳水。比亞迪股份(01211)股價周五瀉9.84%，創近兩年半新低；蔚來(09866)、理想汽車(02015)及小鵬汽車(09868)分別瀉9.36%、10.87%及14.89%；贛鋒鋰業(01772)挫5.57%。弱勢股深不見底、強勢股亦未復勇紛紛轉弱，正是典型熊市現象。刻下投資者只有珍惜手頭現金，靜候逆風過去。