英特爾上季純利瀉85%　擬勁削成本

半導體老店英特爾(Intel)上季純利按年大跌85.06%至10.19億美元，仍多過預期。經濟前景持續不穩，行政總裁蓋爾辛格預期，經濟不確定性將持續至明年，目標明年減少30億美元成本，將從人手、銷售成本和營運開支方面着手，目標2025年底累計節省80億至100億美元。外界早前傳將裁員多達兩成，惟公司未透露裁員規模。

英特爾上季包括伺服器晶片的數據中心和人工智能(DCAI)分部收入按年下跌約27%至42.1億美元。蓋爾辛格坦言，公司數據中心增速慢過市場，意味上季市場份額再出現流失。他指，需時提升此分部銷售，另部分中國雲服務客戶續呈疲弱信號。

業績公告顯示，上季收入按年倒退20.08%至153.38億美元，當中包括中央處理器(CPU)在內的客戶運算集團(CCG)收入按年跌17%，至81.2億美元，雖好過預期，惟蓋爾辛格表示，上季消費者和教育市場對個人電腦(PC)需求減弱。

該企指引本季收入約140至150億美元，低過市場預期，非公認會計準則(non-GAAP)毛利率約45%；又下調全年收入指引至介乎630億至640億美元，同樣低過分析師預期，此前為650億至680億美元，資本開支亦下調20億美元，至250億美元，non-GAAP毛利率約47.5%。