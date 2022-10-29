亞馬遜季收預測遠遜預期　股價早段急挫一成

全球最大網購平台亞馬遜公布，本季收入將介乎1,400億至1,480億美元，按年增長僅1.88至7.7%，遠差過市場預期，並且會是史上最差的感恩節和聖誕購物旺季表現，重燃外界對美國經濟前景的擔憂。亞馬遜股價周五早段曾暴瀉逾一成。

業績指引令人失望的另一重要原因是強美元。亞馬遜稱，「不利的外匯變動」拖低本季收入增長約4.6個百分點，言即收入增長本來可以高過10%，可見美國激進加息「收割」全球資金，對美企業績的惡果不斷浮現。

亞馬遜財務總監奧爾薩夫斯基表示，該企對即將來臨的消費旺季不太悲觀，但面對種種可能令民眾勒緊褲頭的力量，「我們也很現實」。事實上，外媒報道，佔亞馬遜網購相當比重的獨立賣家，對於假日旺季的消費市道已經不寄厚望。電腦軟件巨頭Adobe Inc.曾估計，11至12月美國電商銷售額按年增長率只有2.5%。

收入前景欠佳之際，亞馬遜上季經營開支按年上漲17.56%，連續5季高於收入增速，同樣為人詬病，直接拖累季內經營溢利按年萎縮47.95%至25.25億美元，單靠雲服務經營溢利按年增長10.64%至54.03億美元撐住。若非入息稅開支按年減少94%、電動車企Rivian轉錄投資收益，亞馬遜上季純利跌幅恐遠高於8.99%。

即使該企上季員工人數按年增幅降至5%左右，跟前一季相若，券商仍指，亞馬遜之前擴張過快，還要「煞車」控制成本，因為電商的挑戰不限於民眾可支配收入減少，還有他們的消費習慣已經與疫情起初爆發的時候不同。

亞馬遜上季還錄得「科技與內容」開支按年上漲35.5%至194.85億美元，為4年最大漲幅，直追配送開支的205.83億美元，須知亞馬遜最近才進軍比利時，又於美加、墨西哥、土耳其和愛爾蘭開設配送中心，市場相信是留住人才開發科技推高股份薪酬所致。奧爾薩夫斯基強調，該企已着手縮減開支，如將暫停部分業務的人手招聘、縮減個別產品和服務，以便把錢用在更好的地方。