聯博香港：華力保增長　股市惹憧憬

儘管內地「動態清零」防疫政策削弱經濟表現，但政府再度聚焦力保增長，預計為股市增添柴火，尤其是可望受惠於財政支出與綠色能源改革的板塊。

內地股市今年表現與其他市場分歧，主要是因為內地處於明顯不同的經濟周期。年初，封城政策導致經濟增長疲弱，故此貨幣政策維持寬鬆，政府亦陸續推出財政刺激方案，以期推動經濟增長。同時，歐美央行積極打擊通脹，經濟可能因此放慢或陷入衰退。

內地得以加大經濟刺激力度，主因在於內地通脹水平仍相對緩和；一是因為「清零」政策擠壓消費支出，其次是內地正以折扣價採購俄羅斯石油，有助於降低能源通脹。然而，隨着經濟重啟，通脹壓力可能浮現。就現階段而言，內地的貨幣政策與其他主要央行步伐不同。

上述趨勢對企業盈利與股票有何影響？內地市場在這方面的前景亦不同於多數成熟市場，內地股市先前籠罩着負面投資氣氛，但企業已陸續下調盈利預測，並大致已反映於市場價格上。隨着內地企業受惠於正面的政策環境，利潤預測即將開始上調。

同時，經濟逐漸重啟亦是利好消息，且政府官員對外明確展現力保增長的意圖，故監管力道逐漸鬆綁。現階段而言，依然認為內地股市估值深具吸引力。

多數風險性資產目前的收益率處於近年新高，正是投資者等待已久的機會。具息差優勢的債券類別，如投資級別企業債券、非投資級別企業債券，以及包括商業不動產抵押貸款證券(CMBS)與信用風險轉移債券(CRTs)在內的證券化資產，亦有助緩衝通脹衝擊，提供收益來源。

當中成熟市場非投資級別企業債目前尤其具吸引力；考量長期基本因素依舊正面，長線投資者可望相對不受短期跌勢的影響，但仍須慎選債券策略。相較之下，現時繼續保守看待新興市場債券。通脹風險已經大幅增加，而新興市場央行為了避免通脹失控，似乎有意犧牲經濟增長。然而，考慮到俄烏戰爭等諸多因素造成食品供給持續緊張，控制通脹恐怕是知易行難。