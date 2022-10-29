【星之谷】現金出糧改銀行入帳　薪金「爆升」阻申請按揭？

香港部分打工仔可以用現金出糧，但當買樓時會遇到百般阻撓，原因是向銀行申請按揭時欠入息紀錄，即時轉為銀行入帳亦時間太短，月薪「爆升」惹銀行質疑，究竟有甚麼解決方法？

朋友阿明(化名)本身工種較為特別，僱主每月會向他發放一筆現金作為薪酬，亦有一部分是經銀行過數，故此他以銀行入帳薪酬部分抽居屋，以符合入息條件。

其實這是錯誤想法，因為符合居屋資格的入息上限應以總入息計算，出糧方法是不重要的，申請時需要聲明現金出糧部分，不應只披露銀行入帳部分。如果隱瞞則屬於虛假聲明，負有刑事責任。

【低撈300萬元新界盤】

不過阿明一直抽不到居屋，近期私人住宅出現劈價潮，尤其是新界個別單位重見300萬元水平，又心思思想放棄抽居屋，改為買私人住宅，故此他向筆者詢問——如果要求老闆取消現金出糧，全筆薪酬皆用銀行入帳，申請按揭時會否更容易？

首先，在同一公司、又不是大企業或政府機構的話，在糧單上出現大幅加薪，又只得一個月的轉帳紀錄，又要申請高成數按揭的話，會令銀行感到疑惑，未能批出按揭的機會很大。

如果等足3個月，令出糧紀錄較長，屆時申請按揭買樓又是否可行呢？雖然銀行確實只看3個月出糧紀錄，關卡可以順利通過，但值得注意的是，如果申請高成數按揭，本身不是在大企業任職的話，按揭保險公司要求查看稅單機會頗高。而阿明即使最近數月人工突然大躍進，但舊稅單反映去年入息，亦未必能輕易過關。

【6個月強積金紀錄可代稅單】

當然，如果選擇不提供稅單，原來6個月強積金紀錄或可以代替，供款單上會顯示入息金額。不過買樓時間會進一步滯後，由3個月延長至6個月，絕對影響捕捉筍盤機會。而且，若果按揭保險公司懷疑入息的話，亦未必能允許以強積金供款單代替稅單。

關於突然加薪能否順利申請按揭，也要視乎甚麼工種。譬如之前是兼職，現時改為全職，並一直在同一間公司工作，期間沒有不合理的空窗期，或者因取得專業資格而升職，即使薪金大躍進，銀行及按揭保險公司是可以接受的，估計申請高成數按揭不會出現問題。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。