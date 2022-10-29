【錢夫人巡舖】「刀仔鋸大樹」！1萬港元都有4厘息

各家銀行趕集搶年結錢，明明銀行體系結餘仍有1,000億港紙，但銀行照樣高息搶存款。錢夫人同朋友傾開計，個個都話之前定期存款做得太長年期，現時眼見定存愈加愈有，大家都流口水，不過存款未到期，不想罰息，又想賺多一點？錢夫人即刻望一望市面有哪些小額定存，實行「刀仔鋸大樹」！

中銀香港3個月年息加至3.6厘，6個月3.8厘，12個月有4厘息，個人銀行客戶經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」港元1萬元定存即可享有。即是1萬元定期1年，可以袋400元，小朋友利是錢都可以「錢滾錢」，順便教授理財概念，一舉兩得。

連「獅子行」滙豐銀行，12個月年息都高達3.2厘，6個月有2.9厘，同樣1萬港元為入場費，年息以客戶門檻較低的滙豐One計算，若然是擁有780萬存款的「尚玉」客戶，利息當然更高。

再看看中小行競爭更加激烈，招商永隆銀行的「一點通存款」，門檻由1萬元起跳，3個月期可享3.9厘，6個月有4厘。

講開又講，稅季貸款又殺到，大新銀行推出的稅貸優惠低至1.18厘，貸款額為1萬至10萬元，以超低息為稅貸拉開序幕。另一邊廂，虛擬銀行MOX更加低息至0.85厘，不過要做任務解鎖。錢夫人覺得香港開銀行甚艱難，貸款息比起存款息低的日子還要捱多久？