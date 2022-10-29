致富智庫：萬聖節預算花費幾多？呢6類人士宜迴避一下？

下周一(10月31日)就是西方傳統節日-萬聖節，面對近月港股持續尋底，加上疫情反覆，全城悶悶不樂之際，預料不少港人屆時都會落足心機打扮應應節，再出外大玩特玩發洩一下。

至於生活已大致復常的外國人相信更會大肆慶祝一番，有調查指美國人今年更加捨得花費。由研究公司Prosper Insights & Analytics聯合美國全國零售聯合會(NRF)，在今年9月1至6日向8,283名消費者查詢了萬聖節購物計劃，該年度調查指出，今年萬聖節總支出預料將達創紀錄的106億美元，超過去年的101億美元；消費者計劃平均花費100美元購買萬聖節糖果、裝飾品、服裝及賀卡等，為該調查史上第二高，去年則為103美元。

該調查又顯示，今年消費者計劃慶祝萬聖節的主要方式，包括：67%為分發糖果；51%裝飾他們的家或院子；47%盛裝打扮；44%雕刻南瓜；28%舉行或參加萬聖節派對。

出得去玩最緊要事事小心，免得樂極生悲。本網綜合了坊間有關萬聖節的「禁忌」與注意事項供大家參考。

●忌陰邪擺設及裝扮

要增加節日氣氛，應節裝飾固然少不了，相信南瓜是最佳的象徵物之一，而星星、月亮、蜘蛛及稻草人等擺設亦合適，大家可將之放在家門口、客廳、餐桌及辦公室等地方，但如要用上真南瓜，那麼就要當心衛生問題。

同時，若自認迷信，命理學家有個忠告，就是盡量避免裝扮成骷髏骨或魔鬼之類，並最好拼棄有關裝飾，免對自身運勢或健康帶來不良影響。

有堪輿學家亦指，由於萬聖節所涉及的主題都離不開鬼怪、怪物，以至相關嚇人行徑，未必適合所有人，以下6類人士更應避之則吉。

【1、生肖犯太歲】

民間習俗認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍」！說明犯太歲者運勢較弱，容易被陰邪靈體所影響。

【2、行衰運中】

印堂發黑及運勢不佳(如正面對如離婚、生意失敗及失業等)的人，可能已經夠倒霉，若再扮骷髏人等，恐令衰氣纏身。

【3、大病未癒】

大病初患或剛痊癒的人，被指精神欠佳，易被「污糟嘢」埋身。

【4、孕婦】

嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，而靈界陰氣較重，節慶內不乏吸血鬼及僵屍裝扮，主題樂園更有員工會向遊客製造驚嚇，孕婦及胎兒健康較無保障。

【5、睡眠不足】

如果睡眠不足又捱夜，精神會不振，狀態差，被邪靈入侵機會增加。

【6、飲酒人士】

酒醉人士容易兩眼昏花，產生幻覺及記憶力下降，若遇到突發事件會因失去意識致難以應對，發生意外機會大升。

以上觀點僅供參考，大家不要太過認真，講到尾，都是一個玩樂的藉口而已，算是疫情爆發以來最具活力的萬聖節，你又準備好點慶祝未？