美聯布少明：ONE INNOVALE-Cabanna升值潛力理想

布氏指出，此新盤首輪定價貼市，主攻年輕市場，90後用家約佔8成，項目入票反應熱烈，錄得超額認購，日後更具加價加推空間。是次美聯客戶中，以新界區客人爲主，佔約8成，九龍區及港島區客人則佔約2成。用家比例約佔7成。由於屋苑的租務需求不俗及長線潛力優厚，故亦吸引長線投資客，佔比約3成，預料項目落成後呎租可達約45港元，租金回報逾3厘。

他續指，料10月全月一手交投錄得約360宗，較9月回落1成，二手市場則以減價盤為主，成交量有望錄得約2,600宗水平。進入11月，多個新盤陸續登場，十分熱鬧，值得關注大型樓盤及久違的豪宅盤，預計一手成交金額可錄逾150億元，一手交投有望升至1,000宗水平。施政報告後，二手樓價仍有下調壓力，雖加息及股市波動等不利因素確令買家猶豫，大減幅成交亦吸引部分買家入場尋寶，二手有望回升至3,000宗水平。