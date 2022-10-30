郭家耀：中銀香港受惠加息周期　估值吸引

今年上半年，新冠疫情持續反覆、地緣政治風險升溫，以及美聯儲啟動加息及縮表，均令市場的不確定性因素增多。回看第一季，疫情反覆影響到本地經濟增長的同時，亦打擊到本地消費。其後社交距離措施逐步放寬、港府再推出電子消費券等消息提振下，令本地生產總值在第二季期間按年跌幅有所收窄。

中銀香港截至今年6月底止中期業績，純利134.72億港元，按年升7.1%。期內，淨利息收入為153.81億元。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為176.63億元，按年上升8.7%，主要由平均生息資產增長及淨息差改善帶動。平均生息資產按年升5.4%。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.13%，按年升3個基點，主要由於集團緊抓市場利率上升的機遇，積極主動管理資產及負債，資產收益率上升，以及淨無息資金貢獻增加。

今年上半年，淨服務費及佣金收入為51.44億元，按年降22.7%，主要由於投資市場氣氛淡靜，證券經紀、保險及基金分銷佣金收入按年分別下降36.6%、24.3%及29.3%；資本市場波動影響基金投資表現，基金管理佣金收入按年減少74.3%。商業活動及消費市道疲弱，匯票、信用卡、信託及託管服務、繳款服務和貸款佣金收入亦按年下降。買賣貨幣佣金收入按年上升50.0%，主要受惠東南亞地區陸續放寬通關限制帶動外幣需求增加。服務費及佣金支出上升，主要因中銀人壽的經紀人及專屬代理渠道業務量顯著上升。

集團立足香港、大灣區、東南亞三大市場，向來堅持以客戶為中心，緊密圍繞客戶貸款需求。今年上半年，客戶貸款按年增長5.1%至16,810.5億元。當中工商金融業貸款按年增7.1%，主要源自物業發展及投資、批發及零售業、製造業和資訊科技等行業；而個人貸款按年升2.3%，主要由住宅按揭及其他個人貸款增長帶動。

展望未來，利率上升會令銀行淨息差擴闊。而銀行股本身擁有較具韌性的資產質素，相信是少數能在加息周期下受惠的股份，特別是銀行股現價估值甚具吸引力，日後反彈空間值得期待。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)