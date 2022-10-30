陳政深：港股最壞情況下試海嘯底

港股弱勢持續，上周五(28日)單日急挫逾500點，午後跌勢更明顯加大，以全周計，指數已連跌3周，並創出14,770點的逾13年低位；基於目前港股已難以估值衡量，而是資金流向導致的跌市，指數現時已跌至2009年4月時的水平，以月線技術圖表計，下一支持位已是2008年的10,676點，粗略而言，年底前如基本因素及宏觀氣氛未有改善，指數最壞情況的目標應為11,000點。

事實上，儘管「北水」連續多日增持港股，但宏觀因素仍對港股不利，一則為市場始終未予中國以至全球的經濟前景信心，二則為通脹未有降溫迹象，三來，環球央行持續收緊貨幣政策，令大市欠缺反彈動能。再加上在可見將來，中國與西方國家的關係難望改善，亦即是美國為首的西方國家，對中國科技行業的壓制仍會加劇，此板塊將持續帶動港股下試低位。

走勢方面，股份過去兩個月在大市明顯下行的趨勢下，在5港元水平呈平台式的橫行走勢，相對大市強勢，以其目前單位數的市盈率而言，現價收集，止蝕參考定於4.5元，中長線持有，具一定值博率。

艾德金融聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)