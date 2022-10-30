陳鳳珠：內銀積極推動資金落地支持經濟發展
2022年10月30日 08:00
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（中新社圖片）
內地在二十大會議中表明已完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的任務，實現第一個百年奮鬥目標。因此內地將進入實現第二個百年奮鬥目標，目標為2035年基本實現社會主義現代化，而高質量發展為首要任務。由於科技及人才為全面建設社會主義現代化國家的戰略支持，故堅持科技為第一生產力，人才為第一資源，創新為第一動力，以加快實現高水平科技自主，堅決打嬴核心技術攻堅戰，而未來5年為全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。由此預測，內地將繼續提升科研競爭力，未來將投入更多資源發展高科技，並要自主研發減少依賴外國的技術。因此，科技發展將為未來5年的重點發展領域。
另外，二十大亦提及支持內地經濟發展，近年受到疫情的衝擊，內地堅守「動態清零」的決心，經濟活動受到影響，因此內地持續推出多項政策支持經濟發展。今年以來，多家內地銀行通過貸款、投資等方法支持國家穩經濟政策。其中工商銀行(01398)首9個月共為實體經濟新發放5萬億元人民幣以上的投融資，截至9月止，境內人民幣貸款餘額較年初增加2.2萬億元人民幣，保持同業領先水平。建設銀行(00939)截至9月止的貸款接近20萬億元人民幣，較年初增加2.1萬億元人民幣，而資產配置結構亦進一步優化，普惠金融貸款達到2.3萬億元人民幣。
至於中國銀行(03988)截至9月止，客戶貸款較年初增加1.7萬億元人民幣至17.4萬億元人民幣，並持續加大對重點領域的融資支持。農業銀行(01288)則深入實施「三農」縣域、綠色金融、數字經營三大戰略，持續加大服務實體經濟的力度，新增貸款創同期歷史新高。今年首3季度的縣域新增貸款超過9,000億元人民幣，新增人民幣各項貸款2.2萬億元。交通銀行(03328)的首3季融資總量逾8,000億元人民幣，其中境內人民幣各項貸款較年初增加6,444億元人民幣。
5大內銀罕有地發表融資數據，並表示將會進一步支持內地經濟發展，反映各方積極配合國策，以穩定經濟增長。而內地第三季的國內生產總值按年增長3.9%，預期經濟增速將會回穩，第四季經濟增速將有望加快。
安里資產管理投資組合經理陳鳳珠
(作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)