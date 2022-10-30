陳鳳珠：內銀積極推動資金落地支持經濟發展

內地在二十大會議中表明已完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的任務，實現第一個百年奮鬥目標。因此內地將進入實現第二個百年奮鬥目標，目標為2035年基本實現社會主義現代化，而高質量發展為首要任務。由於科技及人才為全面建設社會主義現代化國家的戰略支持，故堅持科技為第一生產力，人才為第一資源，創新為第一動力，以加快實現高水平科技自主，堅決打嬴核心技術攻堅戰，而未來5年為全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。由此預測，內地將繼續提升科研競爭力，未來將投入更多資源發展高科技，並要自主研發減少依賴外國的技術。因此，科技發展將為未來5年的重點發展領域。

5大內銀罕有地發表融資數據，並表示將會進一步支持內地經濟發展，反映各方積極配合國策，以穩定經濟增長。而內地第三季的國內生產總值按年增長3.9%，預期經濟增速將會回穩，第四季經濟增速將有望加快。

安里資產管理投資組合經理陳鳳珠

(作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)