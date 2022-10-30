陳樂怡：行業將迎復甦　東方航空上望3元

市場再次押注美國聯儲局將會放慢加息節奏，美國10年期債息試穿4厘。當局將於11月初議息，答案即將揭曉。一來關注轉鴿憧憬會否再次落空，二來根據市場傳聞，即使當局12月轉向加息0.5厘，但另一邊廂亦會調高2023年利率峰值，市場如何解讀值得關注。實際上，有待通脹預期及加息預期見頂，風險資產市場才有望轉勢，不然大市傾向短期低位反彈，恒指宜先守穩15,000點關口。

板塊方面，特斯拉(Tesla)內地市場降價，幅度介乎1.4萬至3.7萬元人民幣，其後問界部分車型同樣減價。Tesla率先降價，汽車業界價格戰經已開打，競爭愈趨激烈，加速行業洗牌。由於內地經濟表現疲弱，市場對短期新能源汽車需求抱有疑問。事實上，雖然10月新能源汽車滲透率如無意外再創新高，突破30%，但截至10月23日的一周新能源汽車銷量按周只是持平，低於市場預期。加上，加息潮尚未收步，增長股壓力持續。投資者宜留意一線梯隊的市場份額轉變。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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