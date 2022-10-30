鄺紫珊：呢個市場年內仍錄正回報　可考慮定期定額布局...

受通脹及加息影響，全球股市今年都經歷持續劇烈的震盪，其中印度股市同樣波動不小，但整體表現相較其他市場抗跌，今年至今不跌反升2.2%，成為少數可以維持正回報的股市。

與其他市場一樣，印度當地也經歷過新冠疫情的洗禮，至今印度的內需消費市場已差不多完全復甦，並逐漸在股市及相關產業的增長過程上體現，建議可多加關注與當地內需及經濟密切相關的產業，不過投資者須注意，印度可能受強勢美元及外圍環境的影響，股市短線也可能會有一定幅度的調整。

印度股市下半年為傳統旺季，而這星期也正是傳統節日「排燈節」(屠妖節)，預期可望帶動內需消費旺季。目前印度正經歷短線反彈，而且外資今個月又再度轉賣，觀乎最近一年也是呈上下升跌的格局，但預期累計超賣很快又會回補，為上升空間提供動力。印度股市經歷之前一段長時間的低位，有利創造相對便宜的買入點，投資者可考慮趁近期調整時分批布局。

印度經濟基本面朝正向發展，製造業表現強勁，當地通脹因為油價回落而有所紓緩，加上企業盈利穩健，預期未來企業的盈利收益仍有望保持雙位數的年增長，故印度股市的後市表現不能看淡，包括消費、工業基建、汽車等類股仍可留意。

全球多國股市今年表現不振，反觀印度有正增長，但投資者也需注意，印度與其他新興市場一樣，也面臨大幅加息、利率及通脹上升，以及印度盧比兌美元的貶值，與貿易逆差等挑戰，當地股市仍會有波動。

整體而言，從當前多項數據來看，印度通脹仍相對平穩及可控制，至於利率也有利控制資金的流動性，加上整體企業財報相信可優於預期，對整體市場可起正面刺激的作用，也有利持續支持基本面，建議可持續以定期定額考慮布局。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊