【星期一‧炒啲乜】聯儲局進取加息成定局　港股11月見底未？

恒生指數上周五(28日)再次刷新13年半新低，全周累瀉8.3%更是疫情爆發以來前所未見，反觀美股展現韌性，道指上周五急彈逾800點收市，全周累升5.7%，連升4周並創5月以來最佳單周表現。

展望今周，焦點無疑落在美國聯儲局議息會議上，在美國通脹仍然居高不下、失業率接近疫情前低位的情況下，市場對當局再加息0.75厘已沒有懸念，聯邦基金利率目標區間將上調到3.75厘至4厘，關鍵是當局會否同時透露12月開始放慢加息步伐，以及市場的解讀。同樣值得關注的還包括澳洲央行和英倫銀行也會於周內議息。

內地方面，今周多家內房企業的公司債券迎來派息日，市場關注個別財困的發展商會否未能付息而出現債務違約，上周內房跌勢或已開始反映相關憂慮。

此外，今周多項重要經濟數據包括美國非農就業數據、中美等多個國家的製造業採購經理指數(PMI)數據將會出爐，另美股業績期亦會持續，勢繼續為大市帶來波動。投資者入市前，不妨參考以下專家財經的分析及建議，以確保風險可控，免於損失。

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