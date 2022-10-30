積金局：推新措施應對僱主欠供MPF違規個案

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，任何強積金違規行為，都會削弱打工仔的退休保障，積金局對此絕不會坐視不理。疫情持續影響香港經濟近3年，拖欠強積金供款的情況在疫情後亦有所增加，一旦發現有違規情況，局方便會主動為受影響僱員向僱主展開追討拖欠強積金供款「四步曲」。

有關上述提到的「四步曲」，積金局第一步會即時向拖欠供款的僱主發出付款通知書，為受影響的僱員追討拖欠供款連同附加費，成功追討的款項將會直接存入僱員的強積金帳戶。如僱主沒有在付款通知書所定的限期前補交拖欠供款，積金局會展開第二步的工作，聯絡僱主以搜集僱員入息等資料，並要求僱主即時補交所有拖欠款項。如僱主仍繼續拖欠供款，便會進行第三步的工作，向僱主展開民事申索程序，代僱員入禀法庭追討拖欠供款及附加費。若拖欠供款個案涉及僱主清盤或破產，局方便會採取第四步行動，為僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會經強積金受託人存入僱員的強積金帳戶。

她指過去3年，積金局發出的付款通知書數目持續上升，由新冠疫情前，即2019-20年度約26萬張，上升22%至2021-22年度的近32萬張。2022-23年度首6個月，即2022年4至9月，局方已發出超過17萬張付款通知書，按月平均為28,500張，比過去3年為高。於2021-22年度，積金局成功為超過8萬名僱員追討約1.4億元拖欠供款及附加費。而2022-23年度首6個月就成功為超過5萬名僱員追討約共8,400萬元拖欠供款及附加費。

劉麥嘉軒表示，積金局一直與工會保持緊密聯繫，令局方能迅速接觸受影響工友及掌握個案細節，以便及早跟進。積金局亦推出新措施對付違規個案，包括要求強積金受託人完成處理僱主供款後，須以電郵通知計劃成員；並準備延長熱線服務時間，以方便更多有需要的人士，向局方查詢及/或作出投訴。未來積金局更可透過積金易平台直接收到拖欠供款報告，屆時便可更快捷、更針對性採取執法行動。