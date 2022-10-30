積金局：推新措施應對僱主欠供MPF違規個案
2022年10月30日 10:30
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積金局主席劉麥嘉軒10月初與飲食業職工總會代表及工友就保障工友的強積金權益交換意見。
積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，任何強積金違規行為，都會削弱打工仔的退休保障，積金局對此絕不會坐視不理。疫情持續影響香港經濟近3年，拖欠強積金供款的情況在疫情後亦有所增加，一旦發現有違規情況，局方便會主動為受影響僱員向僱主展開追討拖欠強積金供款「四步曲」。
有關上述提到的「四步曲」，積金局第一步會即時向拖欠供款的僱主發出付款通知書，為受影響的僱員追討拖欠供款連同附加費，成功追討的款項將會直接存入僱員的強積金帳戶。如僱主沒有在付款通知書所定的限期前補交拖欠供款，積金局會展開第二步的工作，聯絡僱主以搜集僱員入息等資料，並要求僱主即時補交所有拖欠款項。如僱主仍繼續拖欠供款，便會進行第三步的工作，向僱主展開民事申索程序，代僱員入禀法庭追討拖欠供款及附加費。若拖欠供款個案涉及僱主清盤或破產，局方便會採取第四步行動，為僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會經強積金受託人存入僱員的強積金帳戶。
她指過去3年，積金局發出的付款通知書數目持續上升，由新冠疫情前，即2019-20年度約26萬張，上升22%至2021-22年度的近32萬張。2022-23年度首6個月，即2022年4至9月，局方已發出超過17萬張付款通知書，按月平均為28,500張，比過去3年為高。於2021-22年度，積金局成功為超過8萬名僱員追討約1.4億元拖欠供款及附加費。而2022-23年度首6個月就成功為超過5萬名僱員追討約共8,400萬元拖欠供款及附加費。
劉麥嘉軒表示，積金局一直與工會保持緊密聯繫，令局方能迅速接觸受影響工友及掌握個案細節，以便及早跟進。積金局亦推出新措施對付違規個案，包括要求強積金受託人完成處理僱主供款後，須以電郵通知計劃成員；並準備延長熱線服務時間，以方便更多有需要的人士，向局方查詢及/或作出投訴。未來積金局更可透過積金易平台直接收到拖欠供款報告，屆時便可更快捷、更針對性採取執法行動。