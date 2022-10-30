內地跨境電商子不語招股　入場費4757元　下月11日掛牌

該公司計劃全球發售2,925萬股，其中一成為本港公開發售，90%為國際配售，集資最多2.76億元。另獲3基礎投資者撐場，合共認購2,260萬美元等值股份。

是次集資所得約37.5%用於提升銷售及品牌推廣能力；約28.6%完善供應鏈管理系統；約23.3%建立大型獨立自營網站；約5.3%提升產品研發能力；約5.3%升級及購買資訊科技(IT)基礎設施。

該公司已在亞馬遜、Wish、eBay等在第三方電商平台建立銷售渠道，助理副總裁劉毓靈提到，將繼續利用大數據分析庫存、產品趨勢、消費者偏好等，再將其整合到產品設計中，更有效推出熱門產品，及持續改進產品，以延長產品的生命周期。

她又指，熱門產品在內地市場生命周期僅一至三季，但在亞馬遜平台可長達3年或以上，能夠更好估計亞馬遜的銷量，管理其供應鏈，減少過時產品的減值，提高營運效率。

毛利率過去三年上升，管理層指出，主要是完善銷售渠道，過去加強客戶為中高端消費者的亞馬遜平台及自營網站的比例，加上規模增值，進一步完善成本結構，未來會繼續利用現有銷售渠道，及進一步加強物流供應商合，提升議價能力，以助毛利率表現。

主席兼首席執行官華丙如表示，看中香港為全球金融中心，而且投資者結構多元、制度成熟，有助公司實現國際化。雖然目前宏觀環境有波動，但對香港資本市場有信心。