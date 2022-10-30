【真假難分】傳馬斯克再於Twitter進行新一輪裁員

外媒報道，在馬斯克完成Twitter的收購後，正逐步籌劃新一輪的裁員計劃，而被裁減人數或高達75%，雖然馬斯克其後出面呈清傳聞；但及後再有消息指，新一輪裁員將於周二(11月1日)之前進行。

早於上周六(29日)，馬斯克成功收購Twitter後，行政總裁Parag Agrawal，財務總監Ned Segal、法律、政策和信託主管Vijaya Gadde和總法律顧問Sean Edgett的四大高層被裁，外界普遍認為，4人在馬斯克洽購Twitter初期外番阻攔，對他們的被炒「不感意外」。

其後，就有消息傳出，馬斯克計劃裁減75%的Twitter員工；他亦「派定心丸」呈清，不會進行大規模裁員。

不過，有消息人士透露，馬斯克已進一步要求管理層擬定新的裁員名單，但無法確定裁員人數。據消息指，新一輪裁員將在11月1日之前進行，屆時被遣散的員工將獲得股份補償。

事實上，馬斯克連日來均暗示他對人員配置的優先事項，稱「希望專注於核心產品，其中，程式架構、伺服器營運和設計將佔據主導地位。