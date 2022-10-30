【向世界錢進】鎊匯勁低、印花稅續減　移英點「置」賺？

英國的減稅方案造成金融市場震盪，其中英鎊早前插水式暴跌，兌港元一度失守8.2算，儘管目前已見回穩，但仍然弱勢。而日前，新任財政大臣侯俊偉宣布撤回大部分減稅計劃，但保留繼續寬減印花稅措施。英國作為現時港人移民的熱門目的地，不少人關注當地樓市前景，可否同時受惠鎊匯「低水」以及印花稅減免，令物業投資潛在回報更上一層樓？

買屋或揸鎊？

鎊匯早前創有紀錄以來最弱，變相讓海外買家可以折扣入市，趁機「執平貨」。

星之谷移民及海外房地產顧問董事總經理莊鈺洪表示，英鎊兌港元匯價由2021年6月的11算的4年半高位，回落至9算水平，跌幅逾18%。另一邊廂，由2020年10月至2022年8月，英國樓價累升19%。即是以港元計，目前買家可以兩年前的樓價入市。再者，英國的資產增值稅率高達28%，但匯率升幅卻不用交稅。因此對於海外買家而言，博英鎊匯價的潛在升幅隨時比英國樓價升值更具吸引力。

當然，儘管英鎊現時已較歷史低位有所反彈，但市場仍擔心其後會否開展新一輪跌浪，甚至進一步破底。他指英國通脹飆升，是直接令鎊匯下滑的主因。英倫銀行預計當地通脹率將在今年第四季升至13%見頂，在2024年將回落至2%。倘若央行預測準確，亦即捱過一年多的高通脹後，經濟有望重回正軌，屆時匯價將有機會反彈至10算或更高水平，以現水平計值博率相當高。

有咩新措施？

直接影響物業投資者回報的，還包括最新的寬減印花稅措施。莊鈺洪引述倫敦政治經濟學院報告指，在2020年7月至2021年6月的印花稅假期中，因印花稅寬減而衍生出來的房地產交易達14萬宗，平均每單交易慳稅1.6萬英鎊(約14.5萬港元)，而期內樓價增長13.4%。

不過，他指出，英國當時利率低、「上會」易，經濟相對穩定，加上減稅有期限，成效因此顯著。相比之下，現時息口已向上，「上會」難度增加，兼且減稅理論上可以永續，讓買家可以等待更合適的入市時機，使寬減印花稅措施短期成效可能減半，但長線而言，措施可以是「Game Changer」(改變現有遊戲規則)，尤其是首次置業免稅門檻提高。

英國將首置免稅門檻由30萬英鎊(約273萬港元)提高至42.5萬英鎊(約387萬港元)，門檻以上樓價需要繳交5%印花稅，而封頂位則由50萬英鎊(約455萬港元)上升至62.5萬英鎊(約569萬港元)，即62.5萬英鎊以上物業不獲首置優惠。

要留意英國定義的首置，是買家在全球首次購買物業，如果曾在全球任何地方擁有物業，也不當作首置。另外，如物業為聯名擁有，而聯名其中一方曾經擁有物業也不能享受首置優惠。

買邊區着數？

莊鈺洪認為，首置免稅門檻提高後，短線對英國南方尤其是大倫敦圈及周邊城市較受惠，因這區樓價較貴，質優上車盤動輒要30萬至40萬英鎊(約273萬至364萬港元)以上，在新稅制下，買家可慳稅6,750英鎊(約6.14萬港元)至11,250英鎊(約10.24萬港元)。

至於長線而言，英國中至北部更受惠。根據房地產網站Rightmove報告，25萬英鎊(約227萬港元)以下物業佔其總放盤量三分之一，而大部分為英國中至北部。無論從樓價以至交易成本，這類別一向是上車客「恩物」。英國將收取印花稅的門檻增加至42.5萬英鎊，代表如現時買入25萬英鎊物業並長揸10年，以每年4%增長計，10年後樓價仍為37萬英鎊(約337萬港元)，首置客仍然一元印花稅都不用付，變相令二手市場承接力擴闊至首置客。

他續指，對於非首置人士，印花稅徵稅起點由125,001英鎊(約113萬港元)調高至250,001英鎊(約227萬港元)，即25萬英鎊以上物業，買家最高可慳稅2,500英鎊(約2.27萬港元)，就算之前已簽買賣合約但仍未成交的也可受惠。這招效用等同派2,500英鎊買樓消費券，對預算較緊的買家也有一定吸引力。

9月樓價微跌 未來數月看淡

英國樓價繼續高企，但息口上升正為樓市帶來壓力。據按揭貸款機構Halifax資料，英國9月樓價指數按月跌0.1%，為3個月以來第二度報跌；按年升9.9%，亦是自1月以來最小按年升幅。英國9月平均樓價仍達293,835英鎊(約267.6萬港元)，僅略低於8月時創下的293,992英鎊(約267.8萬港元)歷史高位。

Halifax指，對比今年次季樓價飆升了一萬英鎊，英國樓價在第三季基本上持平，反映房地產市場可能已經進入增長持續放緩的時期。目前民眾生活成本開始緊縮，利率預期繼續大幅上升，使按揭貸款成本增加，這些因素將影響置業者的負擔能力，可能會在未來數月為樓價帶來更大下行壓力。

分地區看，倫敦9月樓價按年升8.1%，升幅繼續落後於其他地區，但平均樓價升至55.3萬英鎊(約503萬港元)，仍是全英樓價最貴地方。威爾斯樓價連月居英國樓價升幅榜首，9月份按年升14.8%，平均樓價22.4萬英鎊(約204萬港元)，但較8月份的按年升幅15.8%有所放緩。

至於其他地區，英格蘭西南部9月份樓價按年升13.3%，平均樓價25.5萬英鎊(約232萬港元)；北愛爾蘭樓價按年錄10.9%升幅，平均樓價18.4萬英鎊(約167萬港元)；蘇格蘭樓價按年升8.5%，平均樓價20.4萬英鎊(約185萬港元)。