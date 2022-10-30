【港股前瞻】恒指年內累瀉36%　後市仍未樂觀？

港股10月應驗「股災月」魔咒，不但跌足4個月，還跌穿1997年7月1日之前的收市水平，今年來瀉8,534點或36.47%，差絕全球一眾主要股市。不過，面對美元強勢、俄烏戰事、中美關係緊張等內憂外患，外界對港股後市仍很有審慎。

利達LW基金經理及合夥人黃耀宗表示，11月港股處於消化期，不排除出現技術性反彈，但由於市場現時操作仍傾向「逢高必沽」，加上繼續聚焦在內地會否放寬防疫政策，直言恒生指數能夠重返17,000點已相當「叻仔」。一批內地科網巨擘將在11月公布業績，可是「業績看不通、前瞻指引作用亦不大」，重申與今年初一樣並未有意買入這個板塊。

熊市未見底 散戶忌撈貨

市場或擔心美國總統拜登所屬的民主黨在下周中期選舉失去國會控制權，惟他認為，大選對市況波動短暫，就算美匯指數回軟，率先見底可能只是美股，而所謂美國債息有望年底見頂有利增長型股份估值，也只是較適用於美股以至外圍股市。

獨立股評人譚智樂認為，中國人民銀行干預人民幣匯市未必能夠長期支撐中港股市，而由於近月市況慣向高低波幅達3,000點，估計11月恒指波幅仍較大，並在14,000至17,000點區間上落，且方向未明，建議散戶在熊市下不應心急撈貨，只宜分注買入以指數為主的交易所買賣基金(ETF)。

就教育和醫藥板塊早前急升，他認為，它們一向「大上大落」，亦僅憧憬政策放緩而反彈，穩健型投資者宜待全球熊市周期結束、風險胃納加大才部署入市，但俄烏戰爭、中美關係等仍未見曙光，未見熊市見底信號，暫時只可「儲多啲本」應對後市轉勢。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖認為，現時港股估值已經非常低，但未來大市走勢的關鍵仍在於中國經濟表現。基於明年內地放寬防疫措施、「清零」政策更加彈性，以及房地產行業有所改善的前提下，該行預計明年中國經濟增長會達到5.6%，並提振中資股的表現。

不過，他亦提醒，當前市場對恒指成分股明年每股盈利預測或偏向過於樂觀，假如嚴格的防疫措施持續時間長過預期，或導致盈利預測進一步下調。