【樓價UPDATES】觀塘樓齡逾50年唐樓兩房180萬易

儘管樓價下挫，但現時樓價水平對不少上車客仍不易負擔，部分預算有限的買家將目標鎖定舊樓單位，其中市區有唐樓單位錄得低於「兩球」成交個案，樓齡逾50年的觀塘南洋大樓，有兩房單位新近以180萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐表示，太古城本月累錄14宗成交，平均實用呎價約16,512元，屋苑春櫻閣中層F室，實用面積約897方呎，三房連套房間隔，享園景，去年12月以1,850萬元放盤，放盤近一年，減價至1,320萬元獲承接，呎價約14,716元。市傳同層有事故單位，是次做價低市價約20%。

●中原黃新利稱，西區寶翠園1座高層F室，實用面積約1,244方呎，三房連套房間隔，享海景，單位以每月租6萬元租出，呎租約48.2元。

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九龍區

●中原王能表示，觀塘南洋大樓高層E室，實用面積約265方呎，兩房間隔，原叫價210萬元，現降價30萬元，以180萬元易手，呎價約6,792元。新買家為首置客，因預算有限，一直於區內物色唐樓放盤，即使物業樓齡逾50年，議價後仍決定入市自用。原業主早於1966年僅以約1.27萬元購入單位，持貨長達56年，是次沽貨帳面大幅獲利178.73萬元，升值多達140.7倍。

●利嘉閣鮑允中指出，牛頭角淘大花園於10月底才錄首宗成交，屋苑J座低層1室，實用面積約391方呎，兩房間隔望內園景，成交價450萬元，呎價約11,509元。原業主2017年10月以約498萬元入市，持貨5年帳面損失約48萬元。

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新界區

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田濱景花園3座中層E室，實用面積約544方呎，三房連套房間隔，望園景及馬場景，業主放盤1個月累減80萬元，終以700萬元沽出，減幅約10.3%，呎價約12,868元。原業主於2015年1月購入上址，作價596萬元，持貨逾7年帳面獲利104萬元，單位期內升值約17%。

●世紀21奇豐楊麗娟指出，沙田居屋愉田苑E座中層3室，實用面積約433方呎，兩房間隔，望開揚內園景，放盤9個月減價95萬元或約23.2%，未補價第二市場成交價315萬元，呎價約7,275元。原業主早於1982年11月以15.9萬元購入上址，持貨40年帳面獲利299.1萬元，單位升值約18.8倍。

●中原黎宗文表示，沙田欣廷軒10月暫錄約3宗成交，屋苑3座中層H室，實用面積約394方呎，兩房間隔，去年底放盤叫價約810萬元，今年8月減至730萬元，9月進一步下調至630萬元，日前議價後終以608萬元易手，累減202萬元，呎價約15,431元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰2座低層E室，實用面積約604方呎，兩房間隔，望開揚園景，放盤2個月，叫價950萬元，終減20萬元，以930萬元成交，呎價約15,397元。原業主於2010年8月以456萬元購入上址，持貨12年帳面獲利474萬元。

●祥益袁思賢指出，屯門啟豐園4座低層C室，實用面積約325方呎，兩房間隔，減價25萬元，以425萬元易手，呎價約13,077元，稍低於市價。原業主於2019年以約425萬元購入單位，是次平手轉讓，需蝕使費離場。

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