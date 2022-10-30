10大屋苑周末僅錄7成交　按周插水41.7%

樓市缺乏利好消息，加上加息陰霾，以致二手交投呆滯，中原指出，10大屋苑於周六、日(29、30日)僅錄7宗成交，較對上一周減少5宗或約41.7%，重返單位數水平，零成交屋苑增至6個，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告未有為樓市撤辣，最近市場欠缺利好消息，金融市場波動，加上美國聯儲局議息在即，預計大機會再次加息0.75厘，香港按揭息口將進一步上升，令樓市增添壓力，觀望氣氛籠罩。

期內港島區指標屋苑只有鰂魚涌太古城錄得買賣，該行莊劍嵐表示，屋苑兩日錄得兩宗成交，其中春櫻閣中層F室成交，實用面積約897方呎，三房連套房間隔，享園景，去年12月以1,850萬元放盤，放盤近一年，減至1,320萬元獲承接，呎價約14,716元。市傳同層有事故單位，是次做價低市價約20%。

中原柯勇表示，將軍澳新都城同樣錄得兩宗成交，包括2期11座中層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以655萬元易手，呎價約14,853元。